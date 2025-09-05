В Украине прокуратура провела операцию «Уклонист» — более 270 мужчин хотели избежать мобилизации

В рамках операции «Ухилянт» правоохранители разоблачили ряд схем уклонения от мобилизации.

С начала сентября Специализированная прокуратура в сфере обороны Офиса Генерального прокурора организовала проведение операции «Уклонист». В ее рамках уже выявлены схемы, благодаря которым более 270 мужчин призывного возраста пытались избежать мобилизации.

Прокуроры установили, что в сентябре 2024 – январе 2025 годов военнослужащие Государственной пограничной службы, находясь в составе нарядов в пункте пропуска «Угрынув», сознательно не вносили данные о пересечении границы отдельными лицами в базу, способствуя их беспрепятственному выезду за пределы Украины. Таким образом было переправлено более 80 военнообязанных.

Пяти пограничникам сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Еще один механизм уклонения от мобилизации организовал житель Львова. Он изготавливал поддельные документы медицинских учреждений для освобождения мужчин от службы и снятия их с военного учета. По данным следствия, как минимум 10 человек воспользовались этой схемой, четверо из них впоследствии были незаконно переправлены за границу.

Организатору сообщено о подозрении. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в ходе расследования задокументированы факты незаконного снятия с учета, бронирования и получения отсрочки от мобилизации еще более чем 180 человек. Им, должностным лицам территориальных центров комплектования, а также медицинских учреждений будет дана надлежащая правовая оценка.

