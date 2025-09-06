Як авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України

Отримати інформацію про пенсії, субсидії, пільги та страхові виплати можна онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ.

Особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України — це онлайн-сервіс, де громадяни можуть отримати дані про пенсії, субсидії, пільги та страхові виплати. Доступ до нього здійснюється через портал електронних послуг ПФУ.

Авторизація можлива кількома способами:

За допомогою КЕП

Кваліфікований електронний підпис потрібно попередньо отримати в акредитованому центрі сертифікації ключів. Після цього для входу потрібно:

обрати на порталі вкладку «За КЕП»;

зазначити АЦСК, де видано підпис;

завантажити файл КЕП, ввести пароль та підтвердити вхід.

Через Дія.Підпис

Для цього потрібні два пристрої: комп’ютер/ноутбук та смартфон із застосунком «Дія». Алгоритм такий:

обрати вкладку «Дія.Підпис»;

натиснути «Отримати код для входу»;

відсканувати QR-код у застосунку «Дія»;

підтвердити авторизацію через перевірку за фото;

ввести п’ятизначний код для завершення входу.

Через ID.GOV.UA (BankID)

Щоб скористатися цим способом, потрібно:

обрати вкладку «ID.GOV.UA»;

вибрати банк, у якому відкрито рахунок;

виконати інструкції для входу через BankID.

