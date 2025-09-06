Як авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України

Особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України — це онлайн-сервіс, де громадяни можуть отримати дані про пенсії, субсидії, пільги та страхові виплати. Доступ до нього здійснюється через портал електронних послуг ПФУ.
Авторизація можлива кількома способами:
За допомогою КЕП
Кваліфікований електронний підпис потрібно попередньо отримати в акредитованому центрі сертифікації ключів. Після цього для входу потрібно:
Через Дія.Підпис
Для цього потрібні два пристрої: комп’ютер/ноутбук та смартфон із застосунком «Дія». Алгоритм такий:
Через ID.GOV.UA (BankID)
Щоб скористатися цим способом, потрібно:
