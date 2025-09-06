Как авторизоваться в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины

Личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины — это онлайн-сервис, где граждане могут получить данные о пенсиях, субсидиях, льготах и страховых выплатах. Доступ к нему осуществляется через портал электронных услуг ПФУ.
Авторизация возможна несколькими способами:
С помощью КЭП
Квалифицированную электронную подпись необходимо предварительно получить в аккредитованном центре сертификации ключей. После этого для входа нужно:
Через Дія.Підпис
Для этого нужны два устройства: компьютер/ноутбук и смартфон с приложением «Дія». Алгоритм такой:
Через ID.GOV.UA (BankID)
Чтобы воспользоваться этим способом, нужно:
