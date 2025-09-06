Как авторизоваться в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины

Получить информацию о пенсиях, субсидиях, льготах и ​​страховых выплатах можно онлайн — через личный кабинет на вебпортале ПФУ.

Личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины — это онлайн-сервис, где граждане могут получить данные о пенсиях, субсидиях, льготах и страховых выплатах. Доступ к нему осуществляется через портал электронных услуг ПФУ.

Авторизация возможна несколькими способами:

С помощью КЭП

Квалифицированную электронную подпись необходимо предварительно получить в аккредитованном центре сертификации ключей. После этого для входа нужно:

выбрать на портале вкладку «За КЭП»;

указать АЦСК, где выдана подпись;

загрузить файл КЭП, ввести пароль и подтвердить вход.

Через Дія.Підпис

Для этого нужны два устройства: компьютер/ноутбук и смартфон с приложением «Дія». Алгоритм такой:

выбрать вкладку «Дія.Підпис»;

нажать «Получить код для входа»;

отсканировать QR-код в приложении «Дія»;

подтвердить авторизацию через проверку по фото;

ввести пятизначный код для завершения входа.

Через ID.GOV.UA (BankID)

Чтобы воспользоваться этим способом, нужно:

выбрать вкладку «ID.GOV.UA»;

выбрать банк, в котором открыт счет;

выполнить инструкции для входа через BankID.

