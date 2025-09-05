Чи можна відмовити у роботі жінці з малюком до 3 років — Держпраці пояснила

Роботодавцям нагадали: відмовляти у роботі жінці з дитиною до 3 років заборонено.

Жінка, яка має дитину віком до трьох років, може офіційно працевлаштуватися на будь-яку роботу. Про це нагадало Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці.

Законодавство України не встановлює жодних заборон чи обмежень для працевлаштування матерів із маленькими дітьми. Навпаки, Кодекс законів про працю захищає таких працівниць.

Зокрема, стаття 184 КЗпП прямо забороняє відмову у прийнятті на роботу через наявність у жінки дитини віком до трьох років. Це означає, що роботодавець не має права використовувати цю обставину як підставу для відмови у працевлаштуванні.

Таким чином, жінки з малюками до 3 років мають рівні трудові права з іншими кандидатами й можуть влаштовуватися на будь-які посади.

