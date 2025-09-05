Практика судов
  1. В Украине

Можно ли отказать в работе женщине с малышом до 3 лет — Гоструда объяснила

22:55, 5 сентября 2025
Работодателям напомнили: отказывать в работе женщине с ребенком до 3 лет запрещено.
Можно ли отказать в работе женщине с малышом до 3 лет — Гоструда объяснила
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Женщина, которая имеет ребёнка в возрасте до трёх лет, может официально трудоустроиться на любую работу. Об этом напомнило Центральное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда.

Законодательство Украины не устанавливает никаких запретов или ограничений для трудоустройства матерей с маленькими детьми. Напротив, Кодекс законов о труде защищает таких работниц.

В частности, статья 184 КЗоТ прямо запрещает отказ в приёме на работу из-за наличия у женщины ребёнка в возрасте до трёх лет. Это означает, что работодатель не имеет права использовать это обстоятельство как основание для отказа в трудоустройстве.

Таким образом, женщины с детьми до 3 лет имеют равные трудовые права с другими кандидатами и могут устраиваться на любые должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Гоструда трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Психиатрические учреждения не смогут ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности психически больного лица — депутаты поддержали законопроект

Верховная Рада поддержала законопроект, которым депутаты предлагают лишить психиатрические учреждения права ставить перед судом вопрос об ограничении дееспособности больного лица, а также разрешить недееспособным лицам и их адвокатам увольнять опекунов.

Если предприниматель действовал в рамках разъяснений налоговиков, это не будет считаться преступлением — комитет рекомендовал законопроект

Не будет считаться преступлением деяние лица, совершенное на основании разъяснений, предоставленных уполномоченными центральными органами исполнительной власти относительно порядка применения норм налогового или таможенного законодательства.

Должностных лиц, которые не являются на вызов Верховной Рады, будут штрафовать до 17 тысяч грн

Верховная Рада приняла закон, который позволяет принудительно доставлять должностных лиц на заседания временных следственных комиссий Верховной Рады, а также штрафовать их за неявку на пленарное заседание до 17 тысяч гривен.

Уважение к суду будут обеспечивать штрафами для участников процесса — Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон об обеспечении уважения к суду — его будут обеспечивать штрафами и взысканиями с участников процесса.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Артеменко
    Ігор Артеменко
    голова Одеського апеляційного суду
  • Роман Брильовський
    Роман Брильовський
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Карп'як
    Оксана Карп'як
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Ковальчук
    Надія Ковальчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Віталій Амельохін
    Віталій Амельохін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва