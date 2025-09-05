Можно ли отказать в работе женщине с малышом до 3 лет — Гоструда объяснила

Работодателям напомнили: отказывать в работе женщине с ребенком до 3 лет запрещено.

Женщина, которая имеет ребёнка в возрасте до трёх лет, может официально трудоустроиться на любую работу. Об этом напомнило Центральное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда.

Законодательство Украины не устанавливает никаких запретов или ограничений для трудоустройства матерей с маленькими детьми. Напротив, Кодекс законов о труде защищает таких работниц.

В частности, статья 184 КЗоТ прямо запрещает отказ в приёме на работу из-за наличия у женщины ребёнка в возрасте до трёх лет. Это означает, что работодатель не имеет права использовать это обстоятельство как основание для отказа в трудоустройстве.

Таким образом, женщины с детьми до 3 лет имеют равные трудовые права с другими кандидатами и могут устраиваться на любые должности.

