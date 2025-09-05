Зеленський після переговорів з Фіцо: Словаччина підтримує Україну в русі у Євросоюз

Зеленський і Фіцо обговорили безпеку Європи та майбутнє членство України в ЄС.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про змістовну зустріч із Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, під час якої сторони обговорили ключові теми двосторонніх відносин та співпраці в регіоні.

Глава держави поінформував про розмову з Президентом США Дональдом Трампом, а також про роботу з лідерами «коаліції охочих» щодо гарантування безпеки України та формування нової архітектури безпеки для Європи. Зеленський наголосив, що Словаччина не залишиться осторонь. У свою чергу, прем’єр Словаччини розповів про свої контакти в Китаї.

Окрему увагу під час переговорів приділили темі енергетичної незалежності Європи. Зеленський підкреслив, що російська нафта й газ не мають майбутнього.

Словаччина підтвердила підтримку України на шляху до членства в ЄС, зазначив Президент.

«Це дуже вагомо. Однаково бачимо й те, що Україна та Молдова мають і надалі разом рухатись до членства у Євросоюзі. Так само важливо, щоб двостороння співпраця в економічних, енергетичних та інфраструктурних питаннях тут, у нашому регіоні, зміцнювала наші народи, наші країни», – підсумував Зеленський та додав, що «важливо, що є цей наш діалог, і будемо його продовжувати».

