Зеленский после переговоров с Фицо: Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз

Зеленский и Фицо обсудили безопасность Европы и будущее членство Украины в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о содержательной встрече с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо, в ходе которой стороны обсудили ключевые темы двусторонних отношений и сотрудничества в регионе.

Глава государства проинформировал о разговоре с Президентом США Дональдом Трампом, а также о работе с лидерами «коалиции желающих» по обеспечению безопасности Украины и формированию новой архитектуры безопасности для Европы. Зеленский подчеркнул, что Словакия не останется в стороне. В свою очередь, премьер Словакии рассказал о своих контактах в Китае.

Отдельное внимание во время переговоров уделили теме энергетической независимости Европы. Зеленский подчеркнул, что российская нефть и газ не имеют будущего.

Словакия подтвердила поддержку Украины на пути к членству в ЕС, отметил Президент.

«Это очень важно. Мы одинаково видим и то, что Украина и Молдова должны и дальше вместе двигаться к членству в Евросоюзе. Так же важно, чтобы двустороннее сотрудничество в экономических, энергетических и инфраструктурных вопросах здесь, в нашем регионе, укрепляло наши народы, наши страны», – подвел итог Зеленский и добавил, что «важно, что есть этот наш диалог, и будем его продолжать».

