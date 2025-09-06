Пенсії в 2025 році: які доплати після 80 років

Пенсіонери, які досягли 80-річного віку, отримують надбавку у розмірі 570 грн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2025 році українські пенсіонери, які досягли 80-річного віку, можуть розраховувати на доплати. Ця ініціатива спрямована на підтримку людей похилого віку, які є однією з найвразливіших категорій населення, особливо в умовах воєнного часу та економічних викликів.

Пенсіонерам віком від 80 років передбачена щомісячна доплата до 570 гривень, за умови, що їхня основна пенсія не перевищує 10 340 грн. Ця надбавка нараховується автоматично, без необхідності звернення до Пенсійного фонду.

Якщо людина раніше отримувала надбавку у 456 грн (категорія 75–79 років), то після досягнення 80 років сума автоматично зростає до 570 грн.

Існує ще одна важлива фінансова підтримка для найуразливіших пенсіонерів — додаткові 944 грн щомісяця. Вона передбачена для пенсіонерів, яким уже виповнилося 80 років і які за збігом обставин проживають самотньо. Ключовим моментом є відсутність у таких осіб працездатних родичів, які згідно з чинним законодавством зобов’язані їх утримувати.

Навіть якщо у пенсіонера є діти, але вони самі вже досягли пенсійного віку чи визнані непрацездатними, це може слугувати підставою для призначення цієї виплати. Розмір цієї допомоги становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.