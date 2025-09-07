На які види комунальних послуг надаються пільги учаснику бойових дій

Учасникам бойових дій надається 75% знижка на оплату низки послуг.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Учасники бойових дій в Україні користуються низкою соціальних гарантій, зокрема правом на пільги при оплаті житлово-комунальних послуг. Це право закріплене на законодавчому рівні і є важливим елементом державної підтримки осіб, які брали участь у захисті Батьківщини. Проте на практиці виникають запитання щодо того, які саме види комунальних послуг підлягають пільговому забезпеченню, у якому обсязі і за яких умов надаються ці пільги.

У Пенсійному фонді у Луганській області нагадали, що види пільг, у тому числі й на житлово-комунальні послуги, які надаються учасникам бойових дій, визначено статтею 12 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Особам, які мають статус “учасник бойових дій”, передбачено надання 75-процентної знижки на:

плату за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. м загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. м на сім’ю);

плату за користування комунальними послугами (газом, електроенергією, водопостачанням та водовідведенням, вивезенням сміття) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах норм споживання;

вартість палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню (для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення).

Пільга на комунальні послуги надається як пільговику, так і членам його сім’ї, які проживають разом з ним:

дружині або чоловіку;

їхнім дітям (до досягнення віку 18 років);

неодруженим повнолітнім дітям, які мають інвалідність з дитинства І чи ІІ групи, або інвалідність І групи;

особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;

непрацездатним батькам;особі під опікою чи піклуванням пільговика, якщо вони проживають разом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.