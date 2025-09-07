На какие виды коммунальных услуг предоставляются льготы участнику боевых действий

Участникам боевых действий предоставляется 75% скидка на оплату ряда услуг.

Участники боевых действий в Украине пользуются рядом социальных гарантий, в частности правом на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг. Это право закреплено на законодательном уровне и является важным элементом государственной поддержки лиц, принимавших участие в защите Родины.

Однако на практике возникают вопросы относительно того, какие именно виды коммунальных услуг подлежат льготному обеспечению, в каком объеме и при каких условиях предоставляются эти льготы.

В Пенсионном фонде в Луганской области напомнили, что виды льгот, в том числе и на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые участникам боевых действий, определены статьей 12 Закона Украины “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты”.

Лицам, имеющим статус “участник боевых действий”, предусмотрено предоставление скидки в размере 75% на:

оплату за пользование жильем (квартплата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. м общей площади жилья на каждое лицо, которое постоянно проживает в жилом помещении (доме) и имеет право на скидку оплаты, и дополнительно 10,5 кв. м на семью);

оплату за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, вывозом мусора) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах норм потребления;

стоимость топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению (для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления).

Льгота на коммунальные услуги предоставляется как самому льготнику, так и членам его семьи, проживающим вместе с ним:

супруге или супругу;

их детям (до достижения 18-летнего возраста);

неженатым/незамужним совершеннолетним детям, имеющим инвалидность с детства I или II группы, либо инвалидность I группы;

лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и осуществляющему уход за ним, при условии, что лицо с инвалидностью вследствие войны не состоит в браке;

нетрудоспособным родителям;

лицу, находящемуся под опекой или попечительством льготника, если они проживают вместе.

