Освітній омбудсмен закликала батьків не платити за електронний щоденник у школі

Освітній омбудсмен Надія Лещик пообіцяла з’ясувати законність додаткових платежів і порадила розглянути перехід на безоплатний державний сервіс «МРІЯ».

Джерело фото: osvitoria.media

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Освітній омбудсмен Надія Лещик пообіцяла розібратися з ситуацією щодо встановлення плати для батьків у приватному електронному щоденнику. Вона наголосила, що оплата таких сервісів має здійснюватися за рахунок місцевих бюджетів.

«Не платіть! Оплата має здійснюватися за рахунок місцевих бюджетів. Договори між громадами та приватними електронними щоденниками щодо оплати послуг укладено. Оплата здійснюється. Тому питання - чи мали право встановлювати додаткову плату для батьків? Будемо з’ясовувати це питання», — написала Лещик.

Вона також рекомендувала громадам розглянути можливість розірвання договорів у разі порушення умов, а батькам — спільно з освітянами перейти на державний безоплатний електронний сервіс «МРІЯ», у якому вбудовані електронний журнал та щоденник.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.