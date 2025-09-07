Практика судов
  1. В Украине

Образовательный омбудсмен призвала родителей не платить за электронный дневник в школе

10:51, 7 сентября 2025
Образовательный омбудсмен Надежда Лещик пообещала выяснить законность дополнительных платежей и посоветовала рассмотреть переход на бесплатный государственный сервис «МРИЯ».
Образовательный омбудсмен призвала родителей не платить за электронный дневник в школе
Источник фото: osvitoria.media
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик пообещала разобраться с ситуацией относительно установления платы для родителей в частном электронном дневнике. Она подчеркнула, что оплата таких сервисов должна осуществляться за счет местных бюджетов.

«Не платите! Оплата должна осуществляться за счет местных бюджетов. Договоры между громадами и частными электронными дневниками о оплате услуг заключены. Оплата производится. Поэтому вопрос — имели ли право устанавливать дополнительную плату для родителей? Будем выяснять этот вопрос», — написала Лещик.

Она также рекомендовала громадам рассмотреть возможность расторжения договоров в случае нарушения условий, а родителям — совместно с педагогами перейти на государственный бесплатный электронный сервис «МРИЯ», в котором встроены электронный журнал и дневник.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги дети МОН Украины школа

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нотариусы будут подавать данные налоговой о удостоверенных договорах купли-продажи по новым правилам — подписан закон

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс относительно порядка подачи нотариусами информации в контролирующие органы о удостоверенных договорах.

Верховный Суд высказался относительно дисциплинарной ответственности государственного служащего за прогул

Единственным надлежащим обстоятельством, которое свидетельствует о систематичности совершения государственным служащим такого дисциплинарного проступка как прогул без уважительных причин, является действующее решение руководителя госоргана о наложении на данного государственного служащего дисциплинарного взыскания за такое же нарушение.

Кабмин предлагает изменения относительно порядка увольнения полицейских, которые обрели иностранное гражданство

Кабмин предлагает изменить основания для увольнения полицейских и перечень ограничений для них - в частности относительно приобретения иностранного гражданства.

Рада поддержала отмену возможности освобождения от уголовной ответственности за дезертирство и СЗЧ в будущем – чем аргументировали депутаты

Законопроект пока принят только в первом чтении, но, по мнению депутатов, «все, кто хотел — уже вернулись на службу».

За неявку в суд смогут наказывать взысканием до 12 тысяч гривен — Верховная Рада приняла закон

Также суд обяжут поднимать вопрос об ответственности прокурора или адвоката, не явившихся в суд, перед органами, уполномоченными привлекать их к дисциплинарной ответственности.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду