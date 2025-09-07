Образовательный омбудсмен призвала родителей не платить за электронный дневник в школе

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик пообещала выяснить законность дополнительных платежей и посоветовала рассмотреть переход на бесплатный государственный сервис «МРИЯ».

Источник фото: osvitoria.media

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик пообещала разобраться с ситуацией относительно установления платы для родителей в частном электронном дневнике. Она подчеркнула, что оплата таких сервисов должна осуществляться за счет местных бюджетов.

«Не платите! Оплата должна осуществляться за счет местных бюджетов. Договоры между громадами и частными электронными дневниками о оплате услуг заключены. Оплата производится. Поэтому вопрос — имели ли право устанавливать дополнительную плату для родителей? Будем выяснять этот вопрос», — написала Лещик.

Она также рекомендовала громадам рассмотреть возможность расторжения договоров в случае нарушения условий, а родителям — совместно с педагогами перейти на государственный бесплатный электронный сервис «МРИЯ», в котором встроены электронный журнал и дневник.

