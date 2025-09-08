Реальний прожитковий мінімум та пенсії – Гетманцев закликав до термінового перегляду соціальних стандартів

Данило Гетманцев закликає подвоїти мінімальні пенсії та переглянути соцстандарти України.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголосив на необхідності негайного перегляду соціальних стандартів в Україні під час поточної сесії Верховної Ради.

За словами Гетманцева, ключовими завданнями є забезпечення реального прожиткового мінімуму, який наразі не відповідає ані номінальним, ані фактичним потребам громадян, а також подолання пенсійної несправедливості. Він окреслив кілька кроків для досягнення цих цілей:

Очікується, що Міністерство соціальної політики подасть до Верховної Ради чіткі пропозиції щодо реформування пенсійної системи.

У бюджеті на наступний рік необхідно передбачити суттєве підвищення мінімальної пенсії. Гетманцев планує подати та відстоювати пропозицію про її збільшення вдвічі.

Парламент має припинити затягування процесу скасування спеціальних пенсій для окремих груп, адже різниця між мінімальною та максимальною пенсіями нині сягає 165 разів.

Гетманцев також наголосив, що реформа соціальних стандартів стосується не лише пенсій, а й підвищення заробітних плат вчителів та вирішення інших нагальних соціальних питань.

Він визнав, що оборона залишається головним пріоритетом держави, але підкреслив, що соціальні питання мають бути наступними за важливістю. Ці аспекти повинні враховуватися як під час формування державного бюджету, так і в загальному порядку денному роботи парламенту та інших органів влади.

