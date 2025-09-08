Реальний прожитковий мінімум та пенсії – Гетманцев закликав до термінового перегляду соціальних стандартів

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголосив на необхідності негайного перегляду соціальних стандартів в Україні під час поточної сесії Верховної Ради.
За словами Гетманцева, ключовими завданнями є забезпечення реального прожиткового мінімуму, який наразі не відповідає ані номінальним, ані фактичним потребам громадян, а також подолання пенсійної несправедливості. Він окреслив кілька кроків для досягнення цих цілей:
Гетманцев також наголосив, що реформа соціальних стандартів стосується не лише пенсій, а й підвищення заробітних плат вчителів та вирішення інших нагальних соціальних питань.
Він визнав, що оборона залишається головним пріоритетом держави, але підкреслив, що соціальні питання мають бути наступними за важливістю. Ці аспекти повинні враховуватися як під час формування державного бюджету, так і в загальному порядку денному роботи парламенту та інших органів влади.
