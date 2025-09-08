Практика судов
Реальный прожиточный минимум и пенсии – Гетманцев призвал к срочному пересмотру социальных стандартов

17:12, 8 сентября 2025
Даниил Гетманцев призывает удвоить минимальные пенсии и пересмотреть соцстандарты Украины.
Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подчеркнул необходимость немедленного пересмотра социальных стандартов в Украине во время текущей сессии Верховной Рады.

По словам Гетманцева, ключевыми задачами являются обеспечение реального прожиточного минимума, который в настоящее время не соответствует ни номинальным, ни фактическим потребностям граждан, а также преодоление пенсионной несправедливости. Он обозначил несколько шагов для достижения этих целей:

  • Ожидается, что Министерство социальной политики подаст в Верховную Раду четкие предложения по реформированию пенсионной системы.
  • В бюджете на следующий год необходимо предусмотреть существенное повышение минимальной пенсии. Гетманцев планирует подать и отстаивать предложение о ее увеличении вдвое.
  • Парламент должен прекратить затягивание процесса отмены специальных пенсий для отдельных групп, ведь разница между минимальной и максимальной пенсиями сейчас достигает 165 раз.

Гетманцев также подчеркнул, что реформа социальных стандартов касается не только пенсий, но и повышения заработных плат учителей и решения других насущных социальных вопросов.

Он признал, что оборона остается главным приоритетом государства, но подчеркнул, что социальные вопросы должны быть следующими по важности. Эти аспекты должны учитываться как при формировании государственного бюджета, так и в общей повестке дня работы парламента и других органов власти.

В комитете по нацбезопасности указали, что законопроекты об ужесточении наказания за СЗЧ и неповиновение «это предложение непосредственно самих военных»

Александр Федиенко считает, что происходит «дискредитация» парламента и призывает военное руководство выйти в публичную плоскость с коммуникацией относительно законопроектов 13260 и 13452.

Нардепу Федору Христенко инкриминируют системное влияние на НАБУ — его показания могут расставить точки над «і»

Судя по формулировкам, которые приводит ОГП и СБУ, показания Федора Христенко могут пролить свет на общую ситуацию в НАБУ.

«Превратит суды в статистов»: в Минобороны выступили против законопроекта 13452, который запрещает судам смягчать наказание военным за неповиновение

В Минобороны указали, что предложенные законопроектом 13452 изменения лишают суды возможности учитывать обстоятельства дела и назначать более мягкое наказание, что фактически превращает судебное разбирательство в формальную процедуру.

Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о международном коммерческом арбитраже

Законодатели предлагают предусмотреть, что изменения, касающиеся расширения компетенции международного арбитража, распространяются также на арбитражные соглашения, заключенные до вступления в силу нового закона.

МИД сможет напрямую инициировать вопросы о применении и отмене санкций — правительство внесло законопроект

Закон о санкциях предлагается дополнить нормой о том, что решение об отмене санкций принимается на основании резолюций Генассамблеи и Совбеза ООН, решений и регламентов Совета ЕС, а также решений уполномоченного органа иностранного государства, если это не противоречит национальным интересам Украины.

