Реальный прожиточный минимум и пенсии – Гетманцев призвал к срочному пересмотру социальных стандартов

Даниил Гетманцев призывает удвоить минимальные пенсии и пересмотреть соцстандарты Украины.

Фото: УНИАН

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подчеркнул необходимость немедленного пересмотра социальных стандартов в Украине во время текущей сессии Верховной Рады.

По словам Гетманцева, ключевыми задачами являются обеспечение реального прожиточного минимума, который в настоящее время не соответствует ни номинальным, ни фактическим потребностям граждан, а также преодоление пенсионной несправедливости. Он обозначил несколько шагов для достижения этих целей:

Ожидается, что Министерство социальной политики подаст в Верховную Раду четкие предложения по реформированию пенсионной системы.

В бюджете на следующий год необходимо предусмотреть существенное повышение минимальной пенсии. Гетманцев планирует подать и отстаивать предложение о ее увеличении вдвое.

Парламент должен прекратить затягивание процесса отмены специальных пенсий для отдельных групп, ведь разница между минимальной и максимальной пенсиями сейчас достигает 165 раз.

Гетманцев также подчеркнул, что реформа социальных стандартов касается не только пенсий, но и повышения заработных плат учителей и решения других насущных социальных вопросов.

Он признал, что оборона остается главным приоритетом государства, но подчеркнул, что социальные вопросы должны быть следующими по важности. Эти аспекты должны учитываться как при формировании государственного бюджета, так и в общей повестке дня работы парламента и других органов власти.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.