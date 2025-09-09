Українцям нагадали, як онлайн подати заяву на виготовлення пенсійного посвідчення

Пенсійні посвідчення виготовляються на підставі заяви на виготовлення пенсійного посвідчення особи, якій призначено пенсію.

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області нагадало, як онлайн подати заяву на виготовлення пенсійного посвідчення.

Для виготовлення паперового пенсійного посвідчення пенсіонер має подати заяву одним із способів:

- через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (у лівому боковому меню розділ “Щодо пенсійного забезпечення” — “Заява на виготовлення пенсійного посвідчення”—“Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення”);

- за допомогою мобільного застосунку “Пенсійний фонд” у вкладенні “До ПФУ” — “Заява на виготовлення пенсійного посвідчення” — “Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення”;

До електронної заяви додаються заздалегідь підготовлені скановані копії паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, фотографії, підпису особи; при особистому зверненні — оригінали зазначених документів та фото (2,5 × 3,0 см).

Розмір кожного файлу (сканованої копії документа) не повинен перевищувати 1 Мб; формат файлу: JPG, JPEG, PDF. Документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно прикріпляти як один файл.

Вимоги до сканованої копії фотографії

назва файлу — Photo_compressed.jpeg

розмір файлу — від 20 до 24 кБ;

розмір фотографії — 25 × 30 мм;

зміст фотографії — обличчя повинно становити 70-80 %;

фон фотографії — білий;

фотографія має бути зроблена протягом останніх 6 місяців;

на фото мають бути відсутні будь-які сторонні предмети;

фотографія має бути кольоровою.

Вимоги до сканованої копії підпису:

назва файлу — Sign_compressed.jpeg

розмір файлу — від 3 до 5 кБ;

підпис має бути виконаний чорнилами чорного кольору.

Видача пенсійних посвідчень після завершення процедури виготовлення здійснюється територіальним органом Пенсійного фонду України, зазначеним у заяві.

Електронне пенсійне посвідчення

За бажанням особи, якій виготовлено пенсійне посвідчення, може додатково формуватись відображення в електронній формі інформації, що міститься у пенсійному посвідченні.

Електронне відображення пенсійного посвідчення формується особі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг за допомогою мобільного застосунку Порталу Дія із застосуванням засобів реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом тощо), який забезпечує на запит Порталу Дія отримання з Реєстру інформації про виготовлення особі документа, що підтверджує призначення їй пенсії, та передачу до Порталу Дія з Реєстру відповідно до законодавства України про захист персональних даних.

Для завантаження електронного відображення пенсійного посвідчення після його виготовлення необхідно оновити мобільний застосунок “ДІЯ” і пенсійне посвідчення підтягнеться автоматично. Електронне відображення пенсійного посвідчення має однакову з пенсійним посвідченням юридичну силу та строк дії.

Також для пенсіонерів реалізована можливість оперативно отримати е-пенсійне посвідчення , яке буде відображатись у мобільному застосунку “ДІЯ”.

Е-пенсійне посвідчення (ЕПП) – це електронний документ, який підтверджує факт призначення пенсії та не потребує додаткового пред’явлення пенсійного посвідчення в паперовій формі.

Тобто отримувачі пенсії мають можливість обрати лише електронний формат посвідчення без оформлення його на папері чи у формі платіжної картки.

Е-пенсійне посвідчення можна отримати вже за кілька днів з моменту звернення, що значно швидше за паперовий варіант.

Реалізація нового сервісу може бути корисна пенсіонерам, які перебувають за кордоном та не можуть відвідати Україну для отримання паперового посвідчення, а також пенсіонерам, які з різних причин не можуть отримати документ у сервісних центрах Пенсійного фонду України.

Перед формуванням заяви на виготовлення е-посвідчення потрібно підготувати скановані копії:

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків (РНОКПП);

паспорта громадянина України;

кольорової фотографії, зробленої впродовж останніх 6 місяців розміром 3*2,5 см (розмір обличчя має складати не менше 70-80% фотографії);

фізичного підпису чорним кольором (у форматі jpg).

Як замовити е-посвідчення через вебпортал Пенсійного фонду

УВІЙДІТЬ на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua та авторизуйтеся за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

ОБЕРІТЬ вкладку “Заява на виготовлення пенсійного посвідчення” на панелі ліворуч у розділі “Щодо пенсійного забезпечення”;

У наступному полі оберіть опцію “Заява на виготовлення пенсійного посвідчення в електронній формі (без виготовлення паперового оригіналу або платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням)”;

У вікні, що з’явиться, уважно ознайомтесь з інструкцією та натисніть кнопку “Продовжити”;

ЗАПОВНІТЬ онлайн-форму заяви: вкажіть інформацію про себе як отримувача пенсії;

Прикріпіть заздалегідь відскановані документи та натисніть “Сформувати заяву”;

ПЕРЕВІРТЕ дані сформованої заяви та надішліть їх до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку “Підписати та відправити в ПФУ”;

З результатом опрацювання заяви можна ознайомитись в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України в розділі “Мої звернення” – “Статус звернення”.

Після успішного опрацювання відповідного звернення відображення е-посвідчення формується в мобільному застосунку “Дія”. Посвідчення, видане за віком, підтягується в застосунок автоматично. Пенсійне посвідчення, видане за інвалідністю, у зв’язку з втратою годувальника, за вислугу років – потрібно додати у “Дію” власноруч. Для цього необхідно прогортати всі документи в застосунку та натиснути “Додати документ” - “Пенсійне посвідчення”.

