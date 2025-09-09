Украинцам напомнили, как онлайн подать заявление на изготовление пенсионного удостоверения

Пенсионные удостоверения изготавливаются на основании заявления на изготовление пенсионного удостоверения лица, которому назначена пенсия.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области напомнило, как онлайн подать заявление на изготовление пенсионного удостоверения.

Для изготовления бумажного пенсионного удостоверения пенсионер должен подать заявление одним из способов:

через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (в левом боковом меню раздел «Относительно пенсионного обеспечения» — «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения» — «Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения»);

с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд» во вкладке «В ПФУ» — «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения» — «Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения».

К электронному заявлению добавляются заранее подготовленные сканированные копии паспорта, регистрационного номера учётной карточки налогоплательщика, фотографии, подписи лица; при личном обращении — оригиналы указанных документов и фото (2,5 × 3,0 см).

Размер каждого файла (сканированной копии документа) не должен превышать 1 Мб; формат файла: JPG, JPEG, PDF. Документы, содержащие более одной страницы, необходимо прикреплять как один файл.

Требования к сканированной копии фотографии

название файла — Photo_compressed.jpeg;

размер файла — от 20 до 24 КБ;

размер фотографии — 25 × 30 мм;

содержимое фотографии — лицо должно составлять 70–80 %;

фон фотографии — белый;

фотография должна быть сделана в течение последних 6 месяцев;

на фото не должно быть посторонних предметов;

фотография должна быть цветной.

Требования к сканированной копии подписи:

название файла — Sign_compressed.jpeg;

размер файла — от 3 до 5 КБ;

подпись должна быть выполнена чернилами чёрного цвета.

Выдача пенсионных удостоверений после завершения процедуры изготовления осуществляется территориальным органом Пенсионного фонда Украины, указанным в заявлении.

Электронное пенсионное удостоверение

По желанию лица, которому изготовлено пенсионное удостоверение, может дополнительно формироваться отображение в электронной форме информации, содержащейся в пенсионном удостоверении.

Электронное отображение пенсионного удостоверения формируется средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг с помощью мобильного приложения портала «Дія» с использованием средств реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом и т. п.), который обеспечивает по запросу портала «Дія» получение из Реестра информации об изготовлении лицу документа, подтверждающего назначение ему пенсии, и передачу в портал «Дія» из Реестра в соответствии с законодательством Украины о защите персональных данных.

Для загрузки электронного отображения пенсионного удостоверения после его изготовления необходимо обновить мобильное приложение «Дія» и пенсионное удостоверение подтянется автоматически. Электронное отображение пенсионного удостоверения имеет такую же юридическую силу и срок действия, как и пенсионное удостоверение.

Также для пенсионеров реализована возможность оперативно получить е-пенсионное удостоверение, которое будет отображаться в мобильном приложении «Дія».

Е-пенсионное удостоверение (ЕПУ) — это электронный документ, который подтверждает факт назначения пенсии и не требует дополнительного предъявления пенсионного удостоверения в бумажной форме.

То есть получатели пенсии имеют возможность выбрать только электронный формат удостоверения без оформления его на бумаге или в форме платежной карты.

Е-пенсионное удостоверение можно получить уже через несколько дней с момента обращения, что значительно быстрее бумажного варианта.

Реализация нового сервиса может быть полезна пенсионерам, которые находятся за границей и не могут посетить Украину для получения бумажного удостоверения, а также пенсионерам, которые по разным причинам не могут получить документ в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины.

Перед формированием заявления на изготовление е-удостоверения нужно подготовить сканированные копии:

справки о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (РНОКПП);

паспорта гражданина Украины;

цветной фотографии, сделанной в течение последних 6 месяцев, размером 3×2,5 см (размер лица должен составлять не менее 70–80 % фотографии);

физической подписи черным цветом (в формате jpg).

Как заказать е-удостоверение через веб-портал Пенсионного фонда

ВОЙДИТЕ на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины portal.pfu.gov.ua и авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

ВЫБЕРИТЕ вкладку «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения» на панели слева в разделе «Относительно пенсионного обеспечения»;

В следующем поле выберите опцию «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения в электронной форме (без изготовления бумажного оригинала или платежной карты, которая одновременно является пенсионным удостоверением)»;

В появившемся окне внимательно ознакомьтесь с инструкцией и нажмите кнопку «Продолжить»;

ЗАПОЛНИТЕ онлайн-форму заявления: укажите информацию о себе как получателе пенсии;

Прикрепите заранее отсканированные документы и нажмите «Сформировать заявление»;

ПРОВЕРЬТЕ данные сформированного заявления и отправьте их в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку «Подписать и отправить в ПФУ»;

С результатом обработки заявления можно ознакомиться в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины в разделе «Мои обращения» — «Статус обращения».

После успешной обработки соответствующего обращения отображение е-удостоверения формируется в мобильном приложении «Дія». Удостоверение, выданное по возрасту, подтягивается в приложение автоматически. Пенсионное удостоверение, выданное по инвалидности, в связи с потерей кормильца, за выслугу лет — нужно добавить в «Дію» вручную. Для этого необходимо пролистать все документы в приложении и нажать «Добавить документ» — «Пенсионное удостоверение».

