У Хмельницькому чоловік підірвав гранату посеред двору

В Хмельницькому вибухнула граната, сам підривник отримав тілесні ушкодження у вигляді ампутації руки.

Увечері 8 вересня у Хмельницькому стався вибух. За попередньою інформацією, у руках чоловіка здетонувала граната.

Як повідомили в обласній поліції, інцидент трапився близько 19:00 у дворі житлового будинку. 45-річний місцевий житель підірвав на вулиці предмет, схожий на гранату. Внаслідок вибуху він отримав тяжкі травми, зокрема ампутацію руки.

Постраждав також 29-річний перехожий, який зазнав численних осколкових поранень. Обох чоловіків госпіталізували.

