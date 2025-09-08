В Хмельницком мужчина взорвал гранату посреди двора

В Хмельницком взорвалась граната, сам подрывник получил телесные повреждения в виде ампутации руки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вечером 8 сентября в Хмельницком произошел взрыв. По предварительной информации, в руках мужчины сдетонировала граната.

Как сообщили в областной полиции, инцидент случился около 19:00 во дворе жилого дома. 45-летний местный житель взорвал на улице предмет, похожий на гранату. В результате взрыва он получил тяжелые травмы, в частности ампутацию руки.

Пострадал также 29-летний прохожий, который получил многочисленные осколочные ранения. Оба мужчины были госпитализированы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.