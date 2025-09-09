Кабмін вніс зміни до Порядку ввезення на територію України нового обладнання

Уряд уточнив момент подачі переліку та обсягів ввезення товарів інвестором із значними інвестиціями.

Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України 8 вересня провів засідання під час якого вніс зміни до Порядку ввезення на митну територію України та цільового використання нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що ввозяться інвестором із значними інвестиціями виключно для власного використання при реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні».

Уточнено момент подачі переліку та обсягів ввезення товарів інвестором із значними інвестиціями - протягом 12 місяців з дати отримання висновку про доцільність реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та укладення спеціального інвестиційного договору, проект якого не потребує доопрацювання, та протягом 12 місяців після досягнення згоди щодо усіх умов спеціального інвестиційного договору у разі наявності зауважень до проекту такого договору.

Викладено у новій редакції додаток 1 до Порядку «Перелік та обсяги товарів, які ввозяться на митну територію України інвестором із значними інвестиціями виключно для власного використання при реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні», із звільненням від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість».

Уточнено положення щодо орієнтовної вартості обладнання - у валюті договору поставки із зазначенням загальної вартості у гривні (в перерахунку відповідно до курсу Національного банку, встановленого на дату заповнення заявником письмового звернення).

