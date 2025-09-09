Практика судів
  1. В Україні

Кабмін вніс зміни до Порядку ввезення на територію України нового обладнання

11:21, 9 вересня 2025
Уряд уточнив момент подачі переліку та обсягів ввезення товарів інвестором із значними інвестиціями.
Кабмін вніс зміни до Порядку ввезення на територію України нового обладнання
Фото: kmu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України 8 вересня провів засідання під час якого вніс зміни до Порядку ввезення на митну територію України та цільового використання нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що ввозяться інвестором із значними інвестиціями виключно для власного використання при реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні».

Уточнено момент подачі переліку та обсягів ввезення товарів інвестором із значними інвестиціями - протягом 12 місяців з дати отримання висновку про доцільність реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями та укладення спеціального інвестиційного договору, проект якого не потребує доопрацювання, та протягом 12 місяців після досягнення згоди щодо усіх умов спеціального інвестиційного договору у разі наявності зауважень до проекту такого договору.

Викладено у новій редакції додаток 1 до Порядку «Перелік та обсяги товарів, які ввозяться на митну територію України інвестором із значними інвестиціями виключно для власного використання при реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні», із звільненням від оподаткування ввізним митом та податком на додану вартість».

Уточнено положення щодо орієнтовної вартості обладнання - у валюті договору поставки із зазначенням загальної вартості у гривні (в перерахунку відповідно до курсу Національного банку, встановленого на дату заповнення заявником письмового звернення).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України митниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Надзвичайним і Повноважним Послам, які не підлягають призову, заборонили виїжджати за кордон після припинення дипломатичної служби

Кабмін вніс зміни до правил перетину кордону, якими військовозобов’язаним особам, що мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол та припинили дипломатичну службу, заборонили виїжджати за кордон.

Депутати пропонують заборонити Кабміну запроваджувати експериментальні проекти, які не передбачені законами

Ініціатива виникла через ідею Мінцифри запровадити «дистанційний» нотаріат – на думку депутатів, дистанційне проведення нотаріальних дій може призвести до махінацій.

У розпорядженні The Guardian опинилися сотні файлів, які свідчать про створення Борисом Джонсоном лобістської компанії за державні кошти

Борис Джонсон отримав 5,1 млн фунтів стерлінгів за 34 виступи – йому доведеться пояснити, яким чином деякі з його контактів з іноземними урядами в комерційних інтересах підпадають під правила.

Падіння уряду стало для Макрона небаченим раніше випробуванням, Франція у глибокій фінансовій кризі – Politico

Рейтинг президента Франції Макрона впав до рекордно низького рівня, а після падіння уряду депутати закликали Макрона піти у відставку.

Справа Богдана Львова — на екс-заступника голови Верховного Суду дали показання колишня колега з ВГСУ та судді господарських судів з міста Рівне

Під час допитів діючі та колишні судді розповіли, що Богдан Львов особисто надавав вказівки у справі «Труби Медведчука», однак Богдан Львов та його захист кажуть, що це неправда.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду