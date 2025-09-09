Кабмин внес изменения в Порядок ввоза на территорию Украины нового оборудования

Правительство уточнило момент подачи перечня и объемов ввоза товаров инвестором со значительными инвестициями.

Кабинет Министров Украины 8 сентября провел заседание, во время которого внес изменения в Порядок ввоза на таможенную территорию Украины и целевого использования нового оборудования и комплектующих изделий к нему, которые ввозятся инвестором со значительными инвестициями исключительно для собственного использования при реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями во исполнение специального инвестиционного договора, заключенного в соответствии с Законом Украины «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине».

Уточнен момент подачи перечня и объемов ввоза товаров инвестором со значительными инвестициями — в течение 12 месяцев со дня получения заключения о целесообразности реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями и заключения специального инвестиционного договора, проект которого не требует доработки, и в течение 12 месяцев после достижения согласия по всем условиям специального инвестиционного договора в случае наличия замечаний к проекту такого договора.

Изложено в новой редакции приложение 1 к Порядку «Перечень и объемы товаров, которые ввозятся на таможенную территорию Украины инвестором со значительными инвестициями исключительно для собственного использования при реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями во исполнение специального инвестиционного договора, заключенного в соответствии с Законом Украины «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине», с освобождением от обложения ввозной пошлиной и налогом на добавленную стоимость».

Уточнены положения относительно ориентировочной стоимости оборудования — в валюте договора поставки с указанием общей стоимости в гривне (в пересчете в соответствии с курсом Национального банка, установленным на дату заполнения заявителем письменного обращения).

