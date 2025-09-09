Практика судів
Кабмін затвердив порядок проведення одноразової атестації митників

11:51, 9 вересня 2025
Атестація складатиметься з трьох етапів, а весь процес буде фіксуватися за допомогою безперервної відео- та аудіофіксації.
Кабінет Міністрів України затвердив новий Порядок організації та проведення атестації посадових осіб митних органів. Про це повідомило Міністерство фінансів України

«Цей документ є ключовим інструментом для забезпечення доброчесності та професійної компетентності працівників Державної митної служби», - заявили у відомстві.

Новий Порядок передбачає проведення одноразової атестації згідно з чинним законодавством. Основна мета – підтвердити, що посадові особи митних органів мають кваліфікацію, яка відповідає високим стандартам, необхідним для їхньої ефективної роботи.

Процес атестації складатиметься з трьох етапів:

- тестування на знання Конституції України, митного та антикорупційного законодавства;

- тест на логіку та здатність працювати з інформацією;

- співбесіда, під час якої комплексно оцінюється професійна компетентність та доброчесність.

У Мінфіні підкреслили, що особлива увага приділяється принципам прозорості та об'єктивності. Весь процес атестації, включно з тестуванням та співбесідою, буде фіксуватися за допомогою безперервної відео- та аудіофіксації. Результати кожного етапу будуть оприлюднюватися на офіційному веб-сайті Держмитслужби.

Згідно з новим Порядком, відмова від проходження атестації або її неуспішне проходження є підставою для припинення державної служби, що гарантує оновлення кадрового складу та усунення недоброчесних працівників.

«Журналісти та представники медіа можуть бути присутні на будь-якому етапі  проведення атестації. Для цього необхідно буде акредитуватися, подати повідомлення і письмове зобов’язання про нерозголошення даних. Кількість присутніх визначатиметься площею приміщення, але не може бути менше, ніж дві особи», - додали у Мінфіні.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

