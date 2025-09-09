Практика судов
  1. В Украине

Кабмин утвердил порядок проведения одноразовой аттестации таможенников

11:51, 9 сентября 2025
Аттестация будет состоять из трех этапов, а весь процесс фиксироваться с помощью непрерывной видео- и аудиозаписи.
Кабинет Министров Украины утвердил новый Порядок организации и проведения аттестации должностных лиц таможенных органов. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

«Этот документ является ключевым инструментом для обеспечения добропорядочности и профессиональной компетентности работников Государственной таможенной службы», — заявили в ведомстве.

Новый Порядок предусматривает проведение одноразовой аттестации согласно действующему законодательству. Основная цель — подтвердить, что должностные лица таможенных органов имеют квалификацию, соответствующую высоким стандартам, необходимым для их эффективной работы.

Процесс аттестации будет состоять из трех этапов:

  • тестирование на знание Конституции Украины, таможенного и антикоррупционного законодательства;
  • тест на логику и способность работать с информацией;
  • собеседование, в ходе которого комплексно оценивается профессиональная компетентность и добропорядочность.

В Минфине подчеркнули, что особое внимание уделяется принципам прозрачности и объективности. Весь процесс аттестации, включая тестирование и собеседование, будет фиксироваться с помощью непрерывной видео- и аудиозаписи. Результаты каждого этапа будут публиковаться на официальном сайте Гостаможслужбы.

Согласно новому Порядку, отказ от прохождения аттестации или ее неуспешное прохождение является основанием для прекращения государственной службы, что гарантирует обновление кадрового состава и устранение недобросовестных работников.

«Журналисты и представители медиа могут присутствовать на любом этапе проведения аттестации. Для этого необходимо будет аккредитоваться, подать уведомление и письменное обязательство о неразглашении данных. Количество присутствующих будет определяться площадью помещения, но не может быть меньше двух человек», — добавили в Минфине.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

