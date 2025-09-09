Практика судів
  1. В Україні

Польща повністю закриє кордон із Білоруссю через військові навчання «Захід-2025»

15:53, 9 вересня 2025
Прем’єр-міністр Туск назвав маневри агресивними та вказав на провокації.
Польща повністю закриє кордон із Білоруссю через військові навчання «Захід-2025»
Фото: Deutschlandfunk
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Польща оголосила про повне закриття свого кордону з Білоруссю з опівночі з четверга на п’ятницю, 11–12 вересня, у відповідь на російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025». Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.

«Такі маневри ми називаємо агресивними... Їхньою метою, в сенсі імітації дій, на даний момент є відомий Сувальський коридор. Також ми маємо серію провокацій з боку Росії та Білорусі, кількість яких зростає, - як на території країни, так і, наприклад, останнє затримання польського громадянина, єзуїта, на території Білорусі. Це має ознаки дуже агресивних провокацій», – зазначив прем’єр-міністр.

Туск підкреслив, що закриття кордону є превентивним заходом для забезпечення безпеки країни в умовах посилення напруженості через військові навчання та провокаційні дії з боку Росії та Білорусі.

Так, російсько-білоруські навчання «Захід-2025» пройдуть 12-16 вересня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща військові Білорусь навчання кордон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Друкувати повістки зможуть обласні ТЦК – Кабмін прийняв постанову

Уряд вирішив прискорити процеси друку повісток.

Відомості про обʼєкти, що мають стосунок до оборони, пропонують не вносити до електронної системи у сфері будівництва

Документи щодо послуг у сфері будівництва будуть подаватися у паперовій формі.

Михайло Федоров пообіцяв, що система онлайн-моніторингу грального бізнесу запрацює у 2025 році, а у ТСК заявили про втрати бюджету у 30 млрд грн через її відсутність

Без системи онлайн-моніторингу грального бізнесу Податкова служба не може довести, що виплачувались саме виграші, а не повернення депозиту – Гетманцев.

Прокурорам окружної прокуратури підвищать посадовий оклад з 40 тисяч грн до 52,5 тисяч грн — закон

Посадовий оклад в окружній прокуратурі пропонується встановити на рівні 52 550 грн –зміни до закону про бюджет на 2025 рік спрямовані на підпис Президенту.

Надзвичайним і Повноважним Послам, які не підлягають призову, заборонили виїжджати за кордон після припинення дипломатичної служби

Кабмін вніс зміни до правил перетину кордону, якими військовозобов’язаним особам, що мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол та припинили дипломатичну службу, заборонили виїжджати за кордон.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду