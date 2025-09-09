Польща повністю закриє кордон із Білоруссю через військові навчання «Захід-2025»

Прем’єр-міністр Туск назвав маневри агресивними та вказав на провокації.

Польща оголосила про повне закриття свого кордону з Білоруссю з опівночі з четверга на п’ятницю, 11–12 вересня, у відповідь на російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025». Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.

«Такі маневри ми називаємо агресивними... Їхньою метою, в сенсі імітації дій, на даний момент є відомий Сувальський коридор. Також ми маємо серію провокацій з боку Росії та Білорусі, кількість яких зростає, - як на території країни, так і, наприклад, останнє затримання польського громадянина, єзуїта, на території Білорусі. Це має ознаки дуже агресивних провокацій», – зазначив прем’єр-міністр.

Туск підкреслив, що закриття кордону є превентивним заходом для забезпечення безпеки країни в умовах посилення напруженості через військові навчання та провокаційні дії з боку Росії та Білорусі.

Так, російсько-білоруські навчання «Захід-2025» пройдуть 12-16 вересня.

