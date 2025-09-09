Польша полностью закроет границу с Беларусью из-за военных учений «Запад-2025»

Премьер-министр Туск назвал маневры агрессивными и указал на провокации.

Фото: Deutschlandfunk

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Польша объявила о полном закрытии своей границы с Беларусью с полуночи с четверга на пятницу, 11–12 сентября, в ответ на российско-белорусские военные учения «Запад-2025». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска.

«Такие маневры мы называем агрессивными... Их целью, в смысле имитации действий, на данный момент является известный Сувальский коридор. Также мы имеем серию провокаций со стороны России и Беларуси, количество которых растет, - как на территории страны, так и, например, последнее задержание польского гражданина, иезуита, на территории Беларуси. Это имеет признаки очень агрессивных провокаций», - отметил премьер-министр.

Туск подчеркнул, что закрытие границы является превентивной мерой для обеспечения безопасности страны в условиях усиления напряженности из-за военных учений и провокационных действий со стороны России и Беларуси.

Так, российско-белорусские учения «Запад-2025» пройдут 12-16 сентября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.