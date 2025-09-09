Кабмін визначив порядок перетворення державних і комунальних підприємств на АТ, ТОВ, ДНП

Ухвалені урядом норми встановлюють уніфіковані правила перетворення державних і комунальних підприємств у АТ, ТОВ або ДНТ.

Кабінет Міністрів України ухвалив низку постанов, які визначають механіку перетворення державних і комунальних підприємств на сучасні, зрозумілі для бізнесу, і такі, які відповідають міжнародним практикам, організаційно-правові форми: акціонерні товариства (АТ), товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) або державні некомерційні товариства (ДНТ). Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

У відомстві зазначили, що ухвалення постанов відбулося в рамках реформи системи організаційно правових форм власності. Законом України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб» від 09.01.2025 № 4196-IX Верховна Рада ухвалила важливі зміни, якими з 28 серпня 2025 року припинено дію Господарського кодексу України (ГКУ), а систему організаційно-правових форм діяльності юридичних осіб приведено у відповідність до європейських стандартів.

Серед ключових новацій цього закону – заміна такої організаційно-правової форми субʼєктів господарювання, як державні підприємства. Від моменту втрати чинності ГКУ, у державних підприємств є три роки, щоб пройти процес перетворення на акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, або державні некомерційні товариства.

«Розроблені постанови, які ухвалено Урядом, визначають, яким чином державні та комунальні підприємства будуть жити в умовах нового законодавства. Ми відходимо від радянської спадщини, уніфікуємо правила гри для всіх і ставимо державний сектор в однакові умови з приватним сектором», – зазначила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак.

Ухвалені норми встановлюють уніфіковані правила перетворення державних і комунальних підприємств у АТ, ТОВ або ДНТ. Вони сприятимуть ефективній реалізації нового законодавства про особливості діяльності юридичних осіб у перехідний період.

Зокрема, йдеться про наступні постанови:

«Про затвердження Порядку перетворення державного підприємства в державне некомерційне товариство».

«Про затвердження Порядку перетворення державного підприємства в акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, 100 відсотків акцій (часток) якого належать державі».

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб».

У відомстві нагадали, відповідно до Закону № 4196-IX, після моменту втрати чинності Господарським кодексом, засновники державних підприємств мають 6 місяців, щоб прийняти рішення про перетворення ДП на будь-яку іншу, сучасну організаційно-правову форму: АТ, ТОВ або ДНТ. Весь процес реорганізації має завершитися протягом трьох років з моменту втрати чинності ГКУ.

Засновники комунальних підприємств (органи місцевого самоврядування) також можуть, але за власним бажанням, перетворити свої КП на АТ або ТОВ та ДНТ, задля підвищення ефективності управління майном.

