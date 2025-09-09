Практика судов
Кабмин определил порядок преобразования государственных и коммунальных предприятий в АО, ООО, ГНТ

16:29, 9 сентября 2025
Государственные и коммунальные предприятия будут жить в условиях нового законодательства после отмены Хозяйственного кодекса.
Фото: kmu.gov.ua
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 28 августа в Украине утратил силу Хозяйственный кодекс. Среди основных изменений, введенных Законом № 4196-ІХ, является обязательная корпоратизация государственных предприятий.

В этой связи Кабинет Министров утвердил ряд постановлений, которые определяют механику преобразования государственных и коммунальных предприятий в современные, понятные для бизнеса и соответствующие международным практикам организационно-правовые формы: акционерные общества (АО), общества с ограниченной ответственностью (ООО) или государственные некоммерческие товарищества (ГНТ). Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

В ведомстве отметили, что принятие постановлений состоялось в рамках реформы системы организационно-правовых форм собственности. Законом Украины «Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц» от 9.01.2025 № 4196-IX Верховная Рада утвердила важные изменения, которыми с 28 августа 2025 года прекращено действие Хозяйственного кодекса Украины, а система организационно-правовых форм деятельности юридических лиц приведена в соответствие с европейскими стандартами.

Среди ключевых новаций закона — замена такой организационно-правовой формы субъектов хозяйствования, как государственные предприятия. С момента утраты силы Хозяйственным кодексом у государственных предприятий есть три года, чтобы пройти процесс преобразования в акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью или государственные некоммерческие товарищества.

«Разработанные постановления, которые принял Кабмин, определяют, каким образом государственные и коммунальные предприятия будут функционировать в условиях нового законодательства. Мы уходим от советского наследия, унифицируем правила игры для всех и ставим государственный сектор в равные условия с частным», — отметила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дарья Марчак.

Принятые нормы устанавливают унифицированные правила преобразования государственных и коммунальных предприятий в АО, ООО или ГНТ. Они будут способствовать эффективной реализации нового законодательства об особенностях деятельности юридических лиц в переходный период.

В частности, речь идет о следующих постановлениях:

  • «Об утверждении Порядка преобразования государственного предприятия в государственное некоммерческое товарищество».
  • «Об утверждении Порядка преобразования государственного предприятия в акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, 100% акций (долей) которого принадлежат государству».
  • «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины в связи с вступлением в силу Закона Украины «Об особенностях регулирования деятельности юридических лиц отдельных организационно-правовых форм в переходный период и объединений юридических лиц».

В министерстве напомнили, что в соответствии с Законом № 4196-IX, после утраты силы Хозяйственным кодексом учредители государственных предприятий имеют 6 месяцев, чтобы принять решение о преобразовании ГП в любую другую современную организационно-правовую форму: АО, ООО или ГНТ. Весь процесс реорганизации должен завершиться в течение трех лет с момента утраты силы ХКУ.

Учредители коммунальных предприятий (органы местного самоуправления) также могут, но по собственному желанию, преобразовать свои КП в АО, ООО или ГНТ для повышения эффективности управления имуществом.

Напомним, что Верховный Суд дал разъяснения относительно ключевых последствий утраты силы Хозяйственного кодекса с 28 августа.

Добавим, в Верховной Раде объяснили, что означает для бизнеса отмена Хозяйственного кодекса.

Кабинет Министров Украины

