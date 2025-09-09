Практика судів
У Конфедерації роботодавців заявили, що студенти масово беруть академвідпустки, щоб виїхати за кордон

17:41, 9 вересня 2025
За словами президента Конфедерації роботодавців України Олексія Мірошниченка, нова тенденція може вплинути на ринок праці в Україні.
У Конфедерації роботодавців заявили, що студенти масово беруть академвідпустки, щоб виїхати за кордон
Студенти українських вищих навчальних закладів дедалі частіше оформлюють академічні відпустки або переходять на онлайн-навчання, щоб отримати можливість виїхати за кордон. Ця тенденція з’явилася після того, як уряд дозволив виїзд за межі України чоловікам віком від 18 до 22 років. Про це розповів президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко в ефірі «Суспільне. Новини».

«Рішенню уряду всього 12 днів, тому говорити про якусь масову проблему поки що не доводиться. Але тенденція, на мій погляд, не дуже добра. Студенти хочуть оформити академічну відпустку чи перейти на онлайн-навчання для того, виїхати. Це інформація від ректора одного з університетів», – зазначив Мірошниченко.

Він також підкреслив, що відтік молоді вже відчувається на ринку праці. «Бізнес відчуває значну нестачу працівників, особливо кваліфікованих. Він інвестує у перенавчання та підвищення кваліфікації жінок, молоді, літніх людей та людей з інвалідністю. Дозвіл виїжджати 18-22-річним хлопцям може змінити ситуацію на ринку праці, але висновки робити зарано», – додав президент Конфедерації роботодавців.

За словами Мірошниченка, щоб утримати молодь в Україні необхідно активніше інформувати про перспективи та можливості в країні, а також про реальну ситуацію з підтримкою українців у Європі. На його думку, це може допомогти зменшити відтік молодих фахівців.

