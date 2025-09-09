В Конфедерации работодателей заявили, что студенты массово берут академические отпуска, чтобы выехать за границу

По словам президента Конфедерации работодателей Украины Алексея Мирошниченко, новая тенденция может повлиять на рынок труда в Украине.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Студенты украинских высших учебных заведений все чаще оформляют академические отпуска или переходят на онлайн-обучение, чтобы получить возможность выехать за границу. Эта тенденция появилась после того, как правительство разрешило выезд за пределы Украины мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом рассказал президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко в эфире «Суспільне. Новини».

«Решению правительства всего 12 дней, поэтому говорить о какой-то массовой проблеме пока не приходится. Но тенденция, на мой взгляд, не очень хорошая. Студенты хотят оформить академический отпуск или перейти на онлайн-обучение для того, чтобы уехать. Это информация от ректора одного из университетов», — отметил Мирошниченко.

Он также подчеркнул, что отток молодежи уже ощущается на рынке труда. «Бизнес испытывает значительную нехватку работников, особенно квалифицированных. Он инвестирует в переобучение и повышение квалификации женщин, молодежи, пожилых людей и людей с инвалидностью. Разрешение выезжать 18-22-летним ребятам может изменить ситуацию на рынке труда, но выводы делать рано», – добавил президент Конфедерации работодателей.

По словам Мирошниченко, чтобы удержать молодежь в Украине, необходимо более активно информировать о перспективах и возможностях в стране, а также о реальной ситуации с поддержкой украинцев в Европе. По его мнению, это может помочь уменьшить отток молодых специалистов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.