Якщо не зупинити РФ зараз, дрони полетять далі в Європу – Сибіга закликав НАТО втрутитися

10:14, 10 вересня 2025
Україна закликала до посилення ППО та санкцій для стримування агресії РФ.
Якщо не зупинити РФ зараз, дрони полетять далі в Європу – Сибіга закликав НАТО втрутитися
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що вторгнення російських ударних дронів у повітряний простір Польщі під час масованої атаки на Україну є свідченням зростаючого почуття безкарності Путіна. Про це він повідомив, коментуючи інцидент, який підкреслив ескалацію російської агресії.

«Путін продовжує ескалацію, розширює війну і випробовує Захід на міцність. Чим довше він не отримує силу у відповідь, тим агресивнішим він стає. Слабка відповідь зараз спровокує Росію ще більше – і тоді російські ракети і дрони полетять ще далі в Європу», – наголосив Сибіга.

Він закликав до негайного рішення, яке дозволило б використовувати системи протиповітряної оборони країн-сусідів для перехоплення російських дронів і ракет в українському повітряному просторі, зокрема тих, що наближаються до кордонів НАТО. «Україна вже давно пропонує такий крок. Його необхідно зробити заради колективної безпеки», – підкреслив міністр.

Сибіга також звернувся до міжнародних партнерів із закликом терміново посилити протиповітряну оборону України, щоб краще захистити країну від зростаючої кількості російських атак дронами та ракетами. «Санкції мають бути посилені без зволікань. Путін серйозно поставиться до мирних переговорів лише тоді, коли зіткнеться з серйозним трансатлантичним тиском. Російську військову машину необхідно зупинити – і зупинити її можна лише силою, а не слабкістю», – заявив він.

Нагадаємо, російські «Шахеди» порушили повітряний простір Польщі, була задіяна авіація. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск терміново скликав екстрене засідання уряду.

Крім того, Польща оголосила термінову мобілізацію резервістів військ територіальної оборони.

Польща росія НАТО Андрій Сибіга

Верховний Суд висловився щодо призначення покарання у разі вчинення нового злочину під час іспитового строку

У разі вчинення нового злочину під час іспитового строку, покарання, від якого особа була звільнена з випробуванням, вважається невідбутою частиною покарання та стає реальним, яке має приєднуватися до покарання за новим вироком – Верховний Суд.

Кабмін вніс новий законопроект про податки з громадян, які продають речі чи надають послуги через онлайн-платформи

Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроект, який передбачає оподаткування для громадян, які надають послуги чи продають товари через онлайн-платформи OLX, Prom, Kabanchik та інші.

Рішення ВККС повинно містити оцінку та бали по кожному критерію, за яким проводиться оцінка практичного завдання – Верховний Суд задовольнив позов кандидата до апеляційних судів

Верховний Суд скасував рішення ВККС, вказавши, що у її рішенні мають відображатися відомості про оцінку кожного елемента практичного завдання та кількість балів за кожен елемент, що буде свідчити про відсутність ознак суб`єктивного або дискримінаційного підходу ВККС під час оцінювання.

Верховний Суд скасував рішення ВККС стосовно кандидата, який не пройшов етап співбесід у конкурсі до апеляційних судів

КАС ВС вказав, що вмотивованість рішення ВККС про визнання особи такою, що не підтвердила здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді, є не лише формальним дотриманням вимог закону, а повинна забезпечити дотримання принципу правової визначеності.

Держдеп США розірвав меморандуми з країнами Європи щодо спільного відслідковування інформації у соцмережах та медіа

Раніше державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що відділ Держдепу, раніше відомий як Global Engagement Center, витратив мільйони доларів на цензуру.

