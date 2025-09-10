Якщо не зупинити РФ зараз, дрони полетять далі в Європу – Сибіга закликав НАТО втрутитися

Україна закликала до посилення ППО та санкцій для стримування агресії РФ.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що вторгнення російських ударних дронів у повітряний простір Польщі під час масованої атаки на Україну є свідченням зростаючого почуття безкарності Путіна. Про це він повідомив, коментуючи інцидент, який підкреслив ескалацію російської агресії.

«Путін продовжує ескалацію, розширює війну і випробовує Захід на міцність. Чим довше він не отримує силу у відповідь, тим агресивнішим він стає. Слабка відповідь зараз спровокує Росію ще більше – і тоді російські ракети і дрони полетять ще далі в Європу», – наголосив Сибіга.

Він закликав до негайного рішення, яке дозволило б використовувати системи протиповітряної оборони країн-сусідів для перехоплення російських дронів і ракет в українському повітряному просторі, зокрема тих, що наближаються до кордонів НАТО. «Україна вже давно пропонує такий крок. Його необхідно зробити заради колективної безпеки», – підкреслив міністр.

Сибіга також звернувся до міжнародних партнерів із закликом терміново посилити протиповітряну оборону України, щоб краще захистити країну від зростаючої кількості російських атак дронами та ракетами. «Санкції мають бути посилені без зволікань. Путін серйозно поставиться до мирних переговорів лише тоді, коли зіткнеться з серйозним трансатлантичним тиском. Російську військову машину необхідно зупинити – і зупинити її можна лише силою, а не слабкістю», – заявив він.

Нагадаємо, російські «Шахеди» порушили повітряний простір Польщі, була задіяна авіація. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск терміново скликав екстрене засідання уряду.

Крім того, Польща оголосила термінову мобілізацію резервістів військ територіальної оборони.

