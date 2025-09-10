Практика судов
Если не остановить РФ сейчас, дроны полетят дальше в Европу – Сибига призвал НАТО вмешаться

10:14, 10 сентября 2025
Украина призвала к усилению ПВО и санкций для сдерживания агрессии РФ.
Если не остановить РФ сейчас, дроны полетят дальше в Европу – Сибига призвал НАТО вмешаться
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что вторжение российских ударных дронов в воздушное пространство Польши во время массированной атаки на Украину является свидетельством растущего чувства безнаказанности Путина. Об этом он сообщил, комментируя инцидент, который подчеркнул эскалацию российской агрессии.

«Путин продолжает эскалацию, расширяет войну и испытывает Запад на прочность. Чем дольше он не получает ответную силу, тем более агрессивным он становится. Слабый ответ сейчас спровоцирует Россию еще больше – и тогда российские ракеты и дроны полетят еще дальше в Европу», – подчеркнул Сибига.

Он призвал к немедленному решению, которое позволило бы использовать системы противовоздушной обороны соседних стран для перехвата российских дронов и ракет в украинском воздушном пространстве, в частности тех, которые приближаются к границам НАТО. «Украина уже давно предлагает такой шаг. Его необходимо сделать ради коллективной безопасности», – подчеркнул министр.

Сибига также обратился к международным партнерам с призывом срочно усилить противовоздушную оборону Украины, чтобы лучше защитить страну от растущего количества российских атак дронами и ракетами. «Санкции должны быть усилены без промедления. Путин серьезно отнесется к мирным переговорам только тогда, когда столкнется с серьезным трансатлантическим давлением. Российскую военную машину необходимо остановить – и остановить ее можно только силой, а не слабостью», – заявил он.

Напомним, российские «Шахиды» нарушили воздушное пространство Польши, была задействована авиация. Премьер-министр Польши Дональд Туск срочно созвал экстренное заседание правительства.

Кроме того, Польша объявила срочную мобилизацию резервистов войск территориальной обороны.

Верховный Суд высказался о назначении наказания в случае совершения нового преступления во время испытательного срока

В случае совершения нового преступления во время испытательного срока, наказание, от которого лицо было освобождено с испытанием, считается неотбытой частью наказания и становится реальным, которое должно присоединяться к наказанию по новому приговору — Верховный Суд.

Кабмин внес новый законопроект о налогах с граждан, которые продают вещи или оказывают услуги через онлайн-платформы

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект, который предусматривает налогообложение для граждан, которые оказывают услуги или продают товары через онлайн-платформы OLX, Prom, Kabanchik и другие.

Решение ВККС должно содержать оценку и баллы по каждому критерию, по которому проводится оценка практического задания – Верховный Суд удовлетворил иск кандидата в апелляционные суды

Верховный Суд отменил решение ВККС, указав, что в ее решении должны отражаться сведения об оценке каждого элемента практического задания и количество баллов за каждый элемент, что будет свидетельствовать об отсутствии признаков субъективного или дискриминационного подхода ВККС при оценивании.

Верховный Суд отменил решение ВККС в отношении кандидата, который не прошел этап собеседований в конкурсе в апелляционные суды

КАС ВС указал, что мотивированность решения ВККС о признании лица таким, что не подтвердило способность осуществлять правосудие в соответствующем суде, является не только формальным соблюдением требований закона, а должна обеспечить соблюдение принципа правовой определенности.

Госдеп США разорвал меморандумы со странами Европы по совместному отслеживанию информации в соцсетях и медиа

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что отдел Госдепа, ранее известный как Global Engagement Center, потратил миллионы долларов на цензуру.

