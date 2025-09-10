Если не остановить РФ сейчас, дроны полетят дальше в Европу – Сибига призвал НАТО вмешаться

Украина призвала к усилению ПВО и санкций для сдерживания агрессии РФ.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что вторжение российских ударных дронов в воздушное пространство Польши во время массированной атаки на Украину является свидетельством растущего чувства безнаказанности Путина. Об этом он сообщил, комментируя инцидент, который подчеркнул эскалацию российской агрессии.

«Путин продолжает эскалацию, расширяет войну и испытывает Запад на прочность. Чем дольше он не получает ответную силу, тем более агрессивным он становится. Слабый ответ сейчас спровоцирует Россию еще больше – и тогда российские ракеты и дроны полетят еще дальше в Европу», – подчеркнул Сибига.

Он призвал к немедленному решению, которое позволило бы использовать системы противовоздушной обороны соседних стран для перехвата российских дронов и ракет в украинском воздушном пространстве, в частности тех, которые приближаются к границам НАТО. «Украина уже давно предлагает такой шаг. Его необходимо сделать ради коллективной безопасности», – подчеркнул министр.

Сибига также обратился к международным партнерам с призывом срочно усилить противовоздушную оборону Украины, чтобы лучше защитить страну от растущего количества российских атак дронами и ракетами. «Санкции должны быть усилены без промедления. Путин серьезно отнесется к мирным переговорам только тогда, когда столкнется с серьезным трансатлантическим давлением. Российскую военную машину необходимо остановить – и остановить ее можно только силой, а не слабостью», – заявил он.

Напомним, российские «Шахиды» нарушили воздушное пространство Польши, была задействована авиация. Премьер-министр Польши Дональд Туск срочно созвал экстренное заседание правительства.

Кроме того, Польша объявила срочную мобилизацию резервистов войск территориальной обороны.

