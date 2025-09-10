Практика судів
  1. В Україні

В Україні планують змінити формат НМТ — іспит може тривати два дні

14:26, 10 вересня 2025
У 2026 році НМТ можуть зробити дводенним, аби зменшити навантаження на абітурієнтів.
В Україні планують змінити формат НМТ — іспит може тривати два дні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2026 році Національний мультипредметний тест (НМТ) для вступників можуть запровадити у новому дводенному форматі. Про це заявила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час засідання Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

За її словами, технічно система має бути адаптована до такого підходу, проте він потребуватиме проведення іспиту у дві зміни, що несе певні ризики.

Зокрема, у разі тривалої повітряної тривоги під час першої зміни можуть виникнути труднощі з проведенням другої.

Вакуленко нагадала, що у 2025 році лише невелика кількість учасників не змогла скласти НМТ через повітряні тривоги.

Однозмінний формат дозволяв більшості вступників перечекати загрозу й продовжити тестування без необхідності відвідувати додаткову сесію.

Водночас, за словами голови УЦОЯО, для більшості вступників одноденний іспит є надто виснажливим. Саме тому варіант із дводенним проведенням розглядається як більш зручний, хоча й матиме додаткові виклики — від логістики для учасників із прифронтових територій та з-за кордону до організації роботи у дві зміни.

Вакуленко підкреслила, що остаточне рішення щодо моделі НМТ має бути ухвалене найближчим часом спільно Міністерством освіти і науки, профільним Комітетом Ради та УЦОЯО.

Це дозволить завчасно повідомити майбутніх вступників про формат і провести необхідну технічну модернізацію системи тестування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

навчання школа університет освіта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вказав, що грошова компенсація за зруйноване до 24 лютого 2022 року внаслідок збройної агресії житло виплачується в межах 300 000 грн

Те, що держава потім розробила інші механізми компенсації, не свідчить про дискримінацію громадян, житло яких було зруйноване до 24 лютого – Верховний Суд.

ДБР викрило директора «Центру пробації» Олега Янчука на схемі незаконного збагачення

Суми «відкатів» становили від 1000 до 6000 грн з одного працівника – Мін’юст.

Кабмін може регулювати розмір соціальних виплат військовослужбовцям, виходячи з фінансових можливостей держави — Верховний Суд

Обчислення розмірів окладів за військовими званнями військовослужбовців здійснюється, виходячи з розміру 1762 грн, а не з прожиткового мінімуму – Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу військової частини у справі про перерахунок грошового забезпечення.

Верховний Суд висловився щодо призначення покарання у разі вчинення нового злочину під час іспитового строку

У разі вчинення нового злочину під час іспитового строку, покарання, від якого особа була звільнена з випробуванням, вважається невідбутою частиною покарання та стає реальним, яке має приєднуватися до покарання за новим вироком – Верховний Суд.

Кабмін вніс новий законопроект про податки з громадян, які продають речі чи надають послуги через онлайн-платформи

Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроект, який передбачає оподаткування для громадян, які надають послуги чи продають товари через онлайн-платформи OLX, Prom, Kabanchik та інші.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду