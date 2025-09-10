В Україні планують змінити формат НМТ — іспит може тривати два дні

У 2026 році НМТ можуть зробити дводенним, аби зменшити навантаження на абітурієнтів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2026 році Національний мультипредметний тест (НМТ) для вступників можуть запровадити у новому дводенному форматі. Про це заявила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час засідання Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

За її словами, технічно система має бути адаптована до такого підходу, проте він потребуватиме проведення іспиту у дві зміни, що несе певні ризики.

Зокрема, у разі тривалої повітряної тривоги під час першої зміни можуть виникнути труднощі з проведенням другої.

Вакуленко нагадала, що у 2025 році лише невелика кількість учасників не змогла скласти НМТ через повітряні тривоги.

Однозмінний формат дозволяв більшості вступників перечекати загрозу й продовжити тестування без необхідності відвідувати додаткову сесію.

Водночас, за словами голови УЦОЯО, для більшості вступників одноденний іспит є надто виснажливим. Саме тому варіант із дводенним проведенням розглядається як більш зручний, хоча й матиме додаткові виклики — від логістики для учасників із прифронтових територій та з-за кордону до організації роботи у дві зміни.

Вакуленко підкреслила, що остаточне рішення щодо моделі НМТ має бути ухвалене найближчим часом спільно Міністерством освіти і науки, профільним Комітетом Ради та УЦОЯО.

Це дозволить завчасно повідомити майбутніх вступників про формат і провести необхідну технічну модернізацію системи тестування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.