В Украине планируют изменить формат НМТ — экзамен может занять два дня

14:26, 10 сентября 2025
В 2026 году НМТ могут сделать двухдневным, чтобы уменьшить нагрузку на абитуриентов.
В Украине планируют изменить формат НМТ — экзамен может занять два дня
В 2026 году Национальный мультипредметный тест (НМТ) для абитуриентов могут ввести в новом двухдневном формате. Об этом заявила глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

По ее словам, технически систему необходимо адаптировать к такому подходу, однако он потребует проведения экзамена в две смены, что несет определенные риски.

В частности, в случае продолжительной воздушной тревоги во время первой смены могут возникнуть трудности с проведением второй.

Вакуленко напомнила, что в 2025 году лишь небольшое количество участников не смогли пройти НМТ из-за воздушных тревог.

Односменный формат позволял большинству абитуриентов переждать угрозу и продолжить тестирование без необходимости посещать дополнительную сессию.

В то же время, по словам главы УЦОЯО, для большинства абитуриентов однодневный экзамен является слишком изнурительным. Именно поэтому вариант с двухдневным проведением рассматривается как более удобный, хотя и будет иметь дополнительные вызовы — от логистики для участников из прифронтовых территорий и из-за рубежа до организации работы в две смены.

Вакуленко подчеркнула, что окончательное решение относительно модели НМТ должно быть принято в ближайшее время совместно Министерством образования и науки, профильным Комитетом Рады и УЦОЯО.

Это позволит заблаговременно проинформировать будущих абитуриентов о формате и провести необходимую техническую модернизацию системы тестирования.

Верховный Суд указал, что денежная компенсация за разрушенное до 24 февраля 2022 года в результате вооруженной агрессии жилье выплачивается в пределах 300 000 грн

То, что государство потом разработало другие механизмы компенсации, не свидетельствует о дискриминации граждан, жилье которых было разрушено до 24 февраля, — Верховный Суд.

ГБР разоблачило директора «Центра пробации» Олега Янчука на схеме незаконного обогащения

Суммы «откатов» составляли от 1000 до 6000 грн с одного работника — Минюст.

Кабмин может регулировать размер социальных выплат военнослужащим, исходя из финансовых возможностей государства — Верховный Суд

Исчисление размеров окладов по воинским званиям военнослужащих осуществляется исходя из размера 1762 грн, а не из прожиточного минимума — Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу воинской части по делу о перерасчете денежного довольствия.

Верховный Суд высказался о назначении наказания в случае совершения нового преступления во время испытательного срока

В случае совершения нового преступления во время испытательного срока, наказание, от которого лицо было освобождено с испытанием, считается неотбытой частью наказания и становится реальным, которое должно присоединяться к наказанию по новому приговору — Верховный Суд.

Кабмин внес новый законопроект о налогах с граждан, которые продают вещи или оказывают услуги через онлайн-платформы

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект, который предусматривает налогообложение для граждан, которые оказывают услуги или продают товары через онлайн-платформы OLX, Prom, Kabanchik и другие.

