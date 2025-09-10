В Украине планируют изменить формат НМТ — экзамен может занять два дня

В 2026 году НМТ могут сделать двухдневным, чтобы уменьшить нагрузку на абитуриентов.

В 2026 году Национальный мультипредметный тест (НМТ) для абитуриентов могут ввести в новом двухдневном формате. Об этом заявила глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

По ее словам, технически систему необходимо адаптировать к такому подходу, однако он потребует проведения экзамена в две смены, что несет определенные риски.

В частности, в случае продолжительной воздушной тревоги во время первой смены могут возникнуть трудности с проведением второй.

Вакуленко напомнила, что в 2025 году лишь небольшое количество участников не смогли пройти НМТ из-за воздушных тревог.

Односменный формат позволял большинству абитуриентов переждать угрозу и продолжить тестирование без необходимости посещать дополнительную сессию.

В то же время, по словам главы УЦОЯО, для большинства абитуриентов однодневный экзамен является слишком изнурительным. Именно поэтому вариант с двухдневным проведением рассматривается как более удобный, хотя и будет иметь дополнительные вызовы — от логистики для участников из прифронтовых территорий и из-за рубежа до организации работы в две смены.

Вакуленко подчеркнула, что окончательное решение относительно модели НМТ должно быть принято в ближайшее время совместно Министерством образования и науки, профильным Комитетом Рады и УЦОЯО.

Это позволит заблаговременно проинформировать будущих абитуриентов о формате и провести необходимую техническую модернизацию системы тестирования.

