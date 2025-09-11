На Закарпатті депутат нелегально продавав електронні сигарети прямо на своєму подвір’ї

Депутат із Хуста облаштував торгівельний павільйон у власному дворі.

На Закарпатті депутата Хустської міської ради підозрюють у незаконній торгівлі електронними сигаретами. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, депутат облаштував торгівельний павільйон прямо на своєму подвір’ї. Товар без акцизних марок він замовляв через телеграм-канали, після чого реалізовував покупцям.

Під час огляду правоохоронці вилучили понад тисячу одиниць рідин для електронних сигарет, а також партію пристроїв без акцизних марок.

Депутату інкримінують придбання та зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України).

Триває досудове розслідування за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

