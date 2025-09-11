Запуск системи еАкциз в Україні запланований на рік – Михайло Федоров

В Україні бізнес тестуватиме еАкциз із листопада, запуск системи перенесли на 2026 рік.

Фото: FEDOROV

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З листопада 2025 року український бізнес розпочне тестування повного функціоналу системи еАкциз, а її повноцінний запуск відбудеться 1 листопада 2026 року, а не в січні, як планувалося раніше. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров після зустрічі з представниками бізнесу та галузевих асоціацій.

Система еАкциз, розроблена для підвищення прозорості обігу алкогольної та тютюнової продукції, перебуває на фінальному етапі створення. Вона є значно складнішою за аналоги в країнах ЄС і була профінансована донорами без залучення державних коштів. Тестування окремих функцій почалося в березні 2025 року, попри виклики, як-от кібератаки, перебої в роботі реєстрів і зміну донора після призупинення фінансування USAID. З листопада бізнес отримає доступ до повного функціоналу, а з січня 2026 року – до офлайн-застосунків.

Федоров наголосив, що десятимісячний тестовий період, передбачений законом, дозволить бізнесу адаптуватися до нових процесів. Для уникнення ризиків під час переходу тестування планують продовжити до листопада 2026 року, що буде запропоновано профільному комітету Верховної Ради.

Міністр звернеться до голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева з проханням внести відповідні зміни до законодавства. Проект реалізується спільно з Міністерством фінансів, Державною податковою службою та за підтримки Фонду Євразія й Фонду Східна Європа в межах програми UK DIGIT.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.