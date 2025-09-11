Практика судов
Запуск системы еАкциз в Украине запланирован на год – Михаил Федоров

15:18, 11 сентября 2025
В Украине бизнес будет тестировать еАкциз с ноября, запуск системы перенесли на 2026 год.
Фото: FEDOROV
С ноября 2025 года украинский бизнес начнет тестирование полного функционала системы еАкциз, а ее полноценный запуск состоится 1 ноября 2026 года, а не в январе, как планировалось ранее. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров после встречи с представителями бизнеса и отраслевых ассоциаций.

Система еАкциз, разработанная для повышения прозрачности оборота алкогольной и табачной продукции, находится на финальном этапе создания. Она значительно сложнее аналогов в странах ЕС и была профинансирована донорами без привлечения государственных средств. Тестирование отдельных функций началось в марте 2025 года, несмотря на вызовы, такие как кибератаки, перебои в работе реестров и смену донора после приостановки финансирования USAID. С ноября бизнес получит доступ к полному функционалу, а с января 2026 года – к офлайн-приложениям.

Федоров подчеркнул, что десятимесячный тестовый период, предусмотренный законом, позволит бизнесу адаптироваться к новым процессам. Во избежание рисков во время перехода тестирование планируют продлить до ноября 2026 года, что будет предложено профильному комитету Верховной Рады.

Министр обратится к председателю комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву с просьбой внести соответствующие изменения в законодательство. Проект реализуется совместно с Министерством финансов, Государственной налоговой службой и при поддержке Фонда Евразия и Фонда Восточная Европа в рамках программы UK DIGIT.

