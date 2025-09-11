Объявлен отбор судей для командировки в Броварской горрайонный суд – как подать документы

В соответствии с частью первой статьи 55 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» по решению Высшего совета правосудия, принятому на основании представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины, судья может быть, с его согласия, командирован в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия. Об этом сообщила пресс-служба ВКККС.
К рассмотрению на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины назначен вопрос о внесении представления об откомандировании (временном переводе) для осуществления правосудия в Броварской горрайонный суд Киевской области 7 судей.
Рассмотрение вопроса состоится 8 октября 2025 года в 10 час. 00 мин. в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).
Судья, который выразил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой (можно скачать по этой ссылке), к которому приложить:
1) справку в соответствии с установленной формой по ссылке;
2) другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).
Срок подачи документов – 7 дней со дня обнародования этого объявления.
Форма подачи документов – бумажная и/или электронная.
Документы можно подать лично или отправить по почте (в том числе электронной).
Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:
Время для личной подачи документов:
Сканированные изображения бумажных документов, отправленных по почте, не позднее следующего дня со дня их отправления необходимо прислать на электронный адрес: [email protected] со сканированным изображением документа, подтверждающего почтовое отправление.
Судьи, которые подают документы по электронной почте, подписывают их квалифицированной электронной подписью.
С Порядком командирования судьи в другой суд того же уровня и специализации (как временного перевода) можно ознакомиться по этой ссылке.
С актуальной информацией о командировках судей можно ознакомиться в подразделе «Командировки судей» раздела «Деятельность» официального веб-сайта Комиссии.
