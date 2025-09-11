Объявлен отбор судей для командировки в Броварской горрайонный суд – как подать документы

ВККС рассмотрит вопрос командировки 7 судей 8 октября.

В соответствии с частью первой статьи 55 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» по решению Высшего совета правосудия, принятому на основании представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины, судья может быть, с его согласия, командирован в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия. Об этом сообщила пресс-служба ВКККС.

К рассмотрению на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины назначен вопрос о внесении представления об откомандировании (временном переводе) для осуществления правосудия в Броварской горрайонный суд Киевской области 7 судей.

Рассмотрение вопроса состоится 8 октября 2025 года в 10 час. 00 мин. в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который выразил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой (можно скачать по этой ссылке), к которому приложить:

1) справку в соответствии с установленной формой по ссылке;

2) другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).

Срок подачи документов – 7 дней со дня обнародования этого объявления.

Форма подачи документов – бумажная и/или электронная.

Документы можно подать лично или отправить по почте (в том числе электронной).

Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:

почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;

электронный адрес: [email protected].

Время для личной подачи документов:

с понедельника по четверг с 08:00 до 12:00 и с 12:45 до 16:00;

в пятницу с 08:00 до 12:00 и с 12:45 до 15:00.

Сканированные изображения бумажных документов, отправленных по почте, не позднее следующего дня со дня их отправления необходимо прислать на электронный адрес: [email protected] со сканированным изображением документа, подтверждающего почтовое отправление.

Судьи, которые подают документы по электронной почте, подписывают их квалифицированной электронной подписью.

С Порядком командирования судьи в другой суд того же уровня и специализации (как временного перевода) можно ознакомиться по этой ссылке.

С актуальной информацией о командировках судей можно ознакомиться в подразделе «Командировки судей» раздела «Деятельность» официального веб-сайта Комиссии.

