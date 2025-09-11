Практика судов
  1. Суд инфо

Объявлен отбор судей для командировки в Броварской горрайонный суд – как подать документы

16:56, 11 сентября 2025
ВККС рассмотрит вопрос командировки 7 судей 8 октября.
Объявлен отбор судей для командировки в Броварской горрайонный суд – как подать документы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В соответствии с частью первой статьи 55 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» по решению Высшего совета правосудия, принятому на основании представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины, судья может быть, с его согласия, командирован в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия. Об этом сообщила пресс-служба ВКККС.

К рассмотрению на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины назначен вопрос о внесении представления об откомандировании (временном переводе) для осуществления правосудия в Броварской горрайонный суд Киевской области 7 судей.

Рассмотрение вопроса состоится 8 октября 2025 года в 10 час. 00 мин. в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который выразил намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой (можно скачать по этой ссылке), к которому приложить:

1) справку в соответствии с установленной формой по ссылке;

2) другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).

Срок подачи документов – 7 дней со дня обнародования этого объявления.

Форма подачи документов – бумажная и/или электронная.

Документы можно подать лично или отправить по почте (в том числе электронной).

Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:

  • почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;
  • электронный адрес: [email protected].

Время для личной подачи документов:

  • с понедельника по четверг с 08:00 до 12:00 и с 12:45 до 16:00;
  • в пятницу с 08:00 до 12:00 и с 12:45 до 15:00.

Сканированные изображения бумажных документов, отправленных по почте, не позднее следующего дня со дня их отправления необходимо прислать на электронный адрес: [email protected] со сканированным изображением документа, подтверждающего почтовое отправление.

Судьи, которые подают документы по электронной почте, подписывают их квалифицированной электронной подписью.

С Порядком командирования судьи в другой суд того же уровня и специализации (как временного перевода) можно ознакомиться по этой ссылке.

С актуальной информацией о командировках судей можно ознакомиться в подразделе «Командировки судей» раздела «Деятельность» официального веб-сайта Комиссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВККС Бровары

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Офисе Генпрокурора подчеркнули необходимость создания военной полиции, военных судов и военной адвокатуры

По словам заместителя Генпрокурора Андрея Лещенко, нужно создать систему военной юстиции, куда войдут военная полиция с функциями оперативно-розыскной деятельности, а также следственные подразделения, военные прокуроры, военные суды и адвокатура.

Для судей местных и апелляционных судов, которых планируют назначить на должности в 2026 году, пока не предусмотрено судейское вознаграждение

Для новоназначенных судей необходимо дополнительно предусмотреть финансирование в размере 3 млрд 817 млн гривен.

Помощник судьи местного общего суда теперь должен получать 27 тысяч грн, апелляционного – 34,5 тысяч грн — ГСА озвучила оклады после постановления Кабмина

Секретарь судебного заседания в местном общем суде после этих изменений должен получать 17-19,5 тысяч грн, а главный специалист от 14,8 тысяч грн до 19,5 тысяч грн.

В Верховном Суде напомнили, что ожидают от ВККС объявления нового конкурса в кассационные суды

В 2019-2025 годах Верховный Суд по разным причинам «потерял» уже 51 судью.

ЕСПЧ признал нарушение Конвенции в деле экс-судьи Родиона Киреева, которого в 2014 году огласили в розыск

В деле скандального экс-судьи Печерского райсуда Киева Родиона Киреева Европейский суд по правам человека признал нарушение статьи 6 Конвенции из-за отказа в доступе к высшим судам.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду