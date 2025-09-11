Оголошено відбір суддів для відрядження до Броварського міськрайонного суду – як подати документи

Відповідно до частини першої статті 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» за рішенням Вищої ради правосуддя, ухваленим на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя може бути, за його згодою, відряджений до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя. Про це повідомила пресслужба ВКККС.
До розгляду в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначено питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Броварського міськрайонного суду Київської області 7 суддів.
Розгляд питання відбуватиметься 8 жовтня 2025 року о 10 год 00 хв у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми (можна завантажити за цим посиланням), до якої додати:
1) довідку згідно зі встановленою формою за посиланням;
2) інші документи, які, на думку судді, може бути враховано при ухваленні рішення (за наявності).
Строк подання документів – 7 днів із дня оприлюднення цього оголошення.
Форма подання документів – паперова та/або електронна.
Документи можна подати особисто або надіслати поштою (зокрема, електронною).
Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:
Час для особистого подання документів:
Скановані зображення паперових документів, відправлених поштою, не пізніше наступного дня з дня їх відправлення необхідно надіслати на електронну адресу: [email protected] зі сканованим зображенням документа, що підтверджує поштове відправлення.
Судді, які подають документи електронною поштою, підписують їх кваліфікованим електронним підписом.
Із Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення) можна ознайомитись за цим посиланням.
З актуальною інформацією про відрядження суддів можна ознайомитись у підрозділі «Відрядження суддів» розділу «Діяльність» офіційного вебсайту Комісії.
