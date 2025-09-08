Київ затопило: вода залила супермаркети та підземні переходи, відео

Злива перетворила вулиці на річки — затоплені переходи й супермаркети.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці через зливу затопило вулиці, переходи та навіть супермаркети. Відео справжніх «водоспадів» поширюють місцеві канали.

У патрульній поліції Києва раніше повідомили, що через негоду було ускладнено рух транспорту на перехресті вулиць Антоновича та Ковпака. На місці працювали комунальні та аварійні служби.

Згодом правоохоронці поінформували, що рух на цій ділянці вже відновлено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.