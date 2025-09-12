Невиплата лікарняних після важких пологів: які права має жінка і куди звертатися

Якщо жінці не виплатили лікарняні за вагітність і пологи, потрібно звернутися до Пенсійного фонду, адже саме він відповідає за фінансування цих виплат.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У разі складних пологів жінки мають право на оплачуваний лікарняний, однак іноді трапляються ситуації, коли кошти не надходять вчасно або зовсім не виплачуються. Важливо знати, яка установа відповідає за фінансування таких виплат і куди звертатися, щоб відстояти свої права та отримати належні гроші.

Держпраці зазначає, що у разі ускладнених або важких пологів згідно зі ст. 26 Закону №1105-VI "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" жінка отримує право на продовжену оплачувану відпустку по вагітності та пологах тривалістю 70 календарних днів після пологів (замість 56 днів). Цей додатковий лікарняний оплачується в 100% розмірі середнього заробітку жінки, як і основна декретна відпустка, незалежно від страхового стажу.

Отримавши лікарняний, виписаний на додаткових 14 днів, роботодавець повинен продовжити відпустку працівниці у зв’язку з вагітністю та пологами.

Рішення про виплату лікарняних з вагітності та пологів приймає комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства протягом 10 днів після отримання лікарняного листа (п. 1 ст. 32 Закону №1105), а фінансує виплати Пенсійний фонд. Роботодавець оформлює заяву-розрахунок до Фонду, а після отримання коштів виплачує допомогу працівниці, як правило, у найближчий день виплати заробітної плати.

Якщо не виплатили кошти за лікарняним по вагітності та пологах, треба звернутися до ПФУ, оскільки саме він фінансує такі виплати. Спочатку потрібно перевірити інформацію про е-лікарняний на порталі ПФУ. Якщо дані є, але виплат немає, необхідно звернутися до ПФУ для з'ясування причин та отримання коштів. Якщо жінка не працює, потрібно звернутися до органу соціального захисту населення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.