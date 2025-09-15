В Україні зафіксували 50 випадків укусів змій, серед постраждалих — 15 дітей

З квітня по серпень 2025 року в Україні зареєстровано 50 звернень по медичну допомогу через укуси змій. Як розповідають у Центрі громадського здоров’я України, це на 18 випадків менше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед постраждалих — 15 дітей.
Географія укусів
Найбільше інцидентів сталося у Львівській області — 31 випадок.
Також укуси зафіксовано в:
Де можна зустріти змій
Ризик зустріти плазунів існує у болотистій місцевості, на зарослих берегах водойм, у горах, степах чи лісах.
Як убезпечити себе
Фахівці наголошують: навіть якщо ви боїтеся змій, не слід їх убивати — ці тварини відіграють важливу роль у збереженні балансу екосистеми.
