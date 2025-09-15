В Україні зафіксували 50 випадків укусів змій, серед постраждалих — 15 дітей

Це на 18 випадків менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Джерело фото: David Clode / Unsplash

З квітня по серпень 2025 року в Україні зареєстровано 50 звернень по медичну допомогу через укуси змій. Як розповідають у Центрі громадського здоров’я України, це на 18 випадків менше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед постраждалих — 15 дітей.

Географія укусів

Найбільше інцидентів сталося у Львівській області — 31 випадок.

Також укуси зафіксовано в:

Полтавській області — 9 випадків;

Житомирській області — 8 випадків;

Закарпатській та Кіровоградській областях — по 1 випадку.

Де можна зустріти змій

Ризик зустріти плазунів існує у болотистій місцевості, на зарослих берегах водойм, у горах, степах чи лісах.

Як убезпечити себе

вирушаючи на природу, надягайте щільні штани та заправляйте їх у високі черевики;

перед тим як сісти на камінь, колоду чи хмиз — постукайте по них палицею, щоб відлякати змію;

у разі зустрічі зі змією уникайте різких рухів і дайте їй відповзти.

Фахівці наголошують: навіть якщо ви боїтеся змій, не слід їх убивати — ці тварини відіграють важливу роль у збереженні балансу екосистеми.

