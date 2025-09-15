В Украине зафиксировали 50 случаев укусов змей, среди пострадавших — 15 детей

С апреля по август 2025 года в Украине зарегистрировано 50 обращений за медицинской помощью из-за укусов змей. Как рассказывают в Центре общественного здоровья Украины, это на 18 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди пострадавших — 15 детей.
География укусов
Больше всего инцидентов произошло во Львовской области — 31 случай.
Также укусы зафиксированы в:
Где можно встретить змей
Риск встретить пресмыкающихся существует в болотистой местности, на заросших берегах водоемов, в горах, степях или лесах.
Как обезопасить себя
Специалисты подчеркивают: даже если вы боитесь змей, не следует их убивать — эти животные играют важную роль в сохранении баланса экосистемы.
