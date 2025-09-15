В Украине зафиксировали 50 случаев укусов змей, среди пострадавших — 15 детей

Это на 18 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

С апреля по август 2025 года в Украине зарегистрировано 50 обращений за медицинской помощью из-за укусов змей. Как рассказывают в Центре общественного здоровья Украины, это на 18 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди пострадавших — 15 детей.

География укусов

Больше всего инцидентов произошло во Львовской области — 31 случай.

Также укусы зафиксированы в:

Полтавской области — 9 случаев;

Житомирской области — 8 случаев;

Закарпатской и Кировоградской областях — по 1 случаю.

Где можно встретить змей

Риск встретить пресмыкающихся существует в болотистой местности, на заросших берегах водоемов, в горах, степях или лесах.

Как обезопасить себя

отправляясь на природу, надевайте плотные штаны и заправляйте их в высокие ботинки;

• перед тем как сесть на камень, бревно или хворост — постучите по ним палкой, чтобы отпугнуть змею;

• при встрече со змеей избегайте резких движений и дайте ей уползти.

Специалисты подчеркивают: даже если вы боитесь змей, не следует их убивать — эти животные играют важную роль в сохранении баланса экосистемы.

