Мінфін прогнозує зростання тарифів на передачу електроенергії

Тарифи «Укренерго» зростуть у 2026-2027 роках, а у 2028 році знизяться на 8% – прогноз Мінфіну.

Мінфін оприлюднив прогноз щодо тарифів на послуги з передачі електроенергії, згідно з яким у базовому сценарії розвитку економіки вони збільшаться на 4-7% щорічно протягом 2026-2027 років, після чого зменшаться на 8% у 2028 році. Цей прогноз базується на прибутковій діяльності НЕК «Укренерго» і враховує дані від 12 державних компаній у щорічній інформації про фіскальні ризики, підготовленій для прийняття державного бюджету на 2026 рік.

У документі розглянуто базовий, альтернативний та негативний сценарії для кожної компанії, засновані на макроекономічних прогнозах. Базовий сценарій передбачає, що з 2026 року морські порти України працюватимуть на повну потужність без впливу російської агресії. Кожне державне підприємство надало власні дані за специфічними параметрами для кожного сценарію.

Автори звіту зазначають, що за всіма сценаріями НЕК «Укренерго» працюватиме з прибутком у 2026-2028 роках, перевищуючи попередні періоди, головним чином завдяки підвищеним тарифам. У 2025 році очікується збиткова діяльність системного оператора.

За базовим сценарієм, обсяги передачі електроенергії зростатимуть на 2-3% щорічно у 2025-2028 роках, витрати на публічні спеціальні обов’язки (ПСО) зменшуватимуться на 2-6% на рік з одночасним скороченням кредиторської заборгованості, а загальні капітальні інвестиції за чотири роки складуть 79,3 млрд грн.

Внески «Укренерго» до державного бюджету у вигляді податків і дивідендів очікуються з 2026 по 2028 рік за всіма сценаріями, тоді як у 2025 році їх не планують. Чисті надходження до бюджету коливатимуться від 4 млрд грн до 8 млрд грн щорічно, перевищуючи показники попередніх років.

Згідно з даними Мінфіну, у 2024 році чистий збиток «Укренерго» склав 38 млрд грн, порівняно з прибутком у 0,2 млрд грн у 2023 році. Значний збиток був спричинений відновленням на балансі вартості «зелених» облігацій сталого розвитку через припинення їх обслуговування з 9 листопада 2024 року, що призвело до списання дисконту на витрати.

За підсумками 2024 року НЕК зафіксувала суттєве зростання доходів до 101,1 млрд грн проти 83 млрд грн у 2023 році, попри складні економічні умови та перебої в роботі. Це зростання зумовлене вищими тарифами на передачу електроенергії, хоча обсяги передачі збільшувалися помірно.

