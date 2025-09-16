Минфин прогнозирует рост тарифов на передачу электроэнергии

Тарифы «Укрэнерго» вырастут в 2026-2027 годах, а в 2028 году снизятся на 8% – прогноз Минфина.

Минфин обнародовал прогноз по тарифам на услуги по передаче электроэнергии, согласно которому в базовом сценарии развития экономики они увеличатся на 4-7% ежегодно в течение 2026-2027 годов, после чего уменьшатся на 8% в 2028 году. Этот прогноз основан на прибыльной деятельности НЭК «Укрэнерго» и учитывает данные от 12 государственных компаний в ежегодной информации о фискальных рисках, подготовленной для принятия государственного бюджета на 2026 год.

В документе рассмотрены базовый, альтернативный и негативный сценарии для каждой компании, основанные на макроэкономических прогнозах. Базовый сценарий предполагает, что с 2026 года морские порты Украины будут работать на полную мощность без влияния российской агрессии. Каждое государственное предприятие предоставило собственные данные по специфическим параметрам для каждого сценария.

Авторы отчета отмечают, что по всем сценариям НЭК «Укрэнерго» будет работать с прибылью в 2026-2028 годах, превышая предыдущие периоды, главным образом благодаря повышенным тарифам. В 2025 году ожидается убыточная деятельность системного оператора.

По базовому сценарию, объемы передачи электроэнергии будут расти на 2-3% ежегодно в 2025-2028 годах, расходы на публичные специальные обязанности (ПСО) будут уменьшаться на 2-6% в год с одновременным сокращением кредиторской задолженности, а общие капитальные инвестиции за четыре года составят 79,3 млрд грн.

Взносы «Укрэнерго» в государственный бюджет в виде налогов и дивидендов ожидаются с 2026 по 2028 год по всем сценариям, тогда как в 2025 году их не планируют. Чистые поступления в бюджет будут колебаться от 4 млрд грн до 8 млрд грн ежегодно, превышая показатели предыдущих лет.

Согласно данным Минфина, в 2024 году чистый убыток «Укрэнерго» составил 38 млрд грн по сравнению с прибылью в 0,2 млрд грн в 2023 году. Значительный убыток был вызван восстановлением на балансе стоимости «зеленых» облигаций устойчивого развития из-за прекращения их обслуживания с 9 ноября 2024 года, что привело к списанию дисконта на расходы.

По итогам 2024 года НЭК зафиксировала существенный рост доходов до 101,1 млрд грн против 83 млрд грн в 2023 году, несмотря на сложные экономические условия и перебои в работе. Этот рост обусловлен более высокими тарифами на передачу электроэнергии, хотя объемы передачи увеличивались умеренно.

