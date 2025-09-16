Практика судов
  1. В Украине

Минфин прогнозирует рост тарифов на передачу электроэнергии

18:08, 16 сентября 2025
Тарифы «Укрэнерго» вырастут в 2026-2027 годах, а в 2028 году снизятся на 8% – прогноз Минфина.
Минфин прогнозирует рост тарифов на передачу электроэнергии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Минфин обнародовал прогноз по тарифам на услуги по передаче электроэнергии, согласно которому в базовом сценарии развития экономики они увеличатся на 4-7% ежегодно в течение 2026-2027 годов, после чего уменьшатся на 8% в 2028 году. Этот прогноз основан на прибыльной деятельности НЭК «Укрэнерго» и учитывает данные от 12 государственных компаний в ежегодной информации о фискальных рисках, подготовленной для принятия государственного бюджета на 2026 год.

В документе рассмотрены базовый, альтернативный и негативный сценарии для каждой компании, основанные на макроэкономических прогнозах. Базовый сценарий предполагает, что с 2026 года морские порты Украины будут работать на полную мощность без влияния российской агрессии. Каждое государственное предприятие предоставило собственные данные по специфическим параметрам для каждого сценария.

Авторы отчета отмечают, что по всем сценариям НЭК «Укрэнерго» будет работать с прибылью в 2026-2028 годах, превышая предыдущие периоды, главным образом благодаря повышенным тарифам. В 2025 году ожидается убыточная деятельность системного оператора.

По базовому сценарию, объемы передачи электроэнергии будут расти на 2-3% ежегодно в 2025-2028 годах, расходы на публичные специальные обязанности (ПСО) будут уменьшаться на 2-6% в год с одновременным сокращением кредиторской задолженности, а общие капитальные инвестиции за четыре года составят 79,3 млрд грн.

Взносы «Укрэнерго» в государственный бюджет в виде налогов и дивидендов ожидаются с 2026 по 2028 год по всем сценариям, тогда как в 2025 году их не планируют. Чистые поступления в бюджет будут колебаться от 4 млрд грн до 8 млрд грн ежегодно, превышая показатели предыдущих лет.

Согласно данным Минфина, в 2024 году чистый убыток «Укрэнерго» составил 38 млрд грн по сравнению с прибылью в 0,2 млрд грн в 2023 году. Значительный убыток был вызван восстановлением на балансе стоимости «зеленых» облигаций устойчивого развития из-за прекращения их обслуживания с 9 ноября 2024 года, что привело к списанию дисконта на расходы.

По итогам 2024 года НЭК зафиксировала существенный рост доходов до 101,1 млрд грн против 83 млрд грн в 2023 году, несмотря на сложные экономические условия и перебои в работе. Этот рост обусловлен более высокими тарифами на передачу электроэнергии, хотя объемы передачи увеличивались умеренно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минфин электроэнергия свет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия внес первое представление о назначении на должность судьи апелляционного суда, однако для еще одного победителя конкурса все завершилось катастрофой

Для внесения представления на должность судьи, дисциплинарному инспектору ВСП Олегу Ильницкому не хватило одного голоса.

ГСА продолжает проверки военного учета сотрудников в судах — на очереди суды Ровенской области

В ГСА сообщили, что проверки уже проведены в судах Киева и Киевской области.

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский назвал «выдуманной историей» оценку Нацбанка о критическом финансовом состоянии «Укрпочты»

Игорь Смелянский: «Предположим, что Укрпочта действительно нуждалась бы в капитализации в 826 миллионов грн, или меньше 20 миллионов долларов. Финансовая система Украины настолько слаба, что 20 миллионов долларов могут ее разрушить? Думаю, дальше объяснений не нужно, почему это просто выдуманная история, чтобы не дать Укрпочте банк».

Правительство в проекте госбюджета на 2026 год предлагает приостановить действие ряда норм закона о защите добросовестных приобретателей имущества

Предлагается приостановить на 2026 год действие нормы, согласно которой суд выносит решение об истребовании недвижимого имущества у добросовестного приобретателя в пользу государства или территориальной общины, при условии предварительного внесения органом государственной власти, органом местного самоуправления или прокурором стоимости такого имущества на депозитный счет суда.

Совет ЕС принял рекомендации о постепенном выводе украинцев из статуса временной защиты и возвращении их в Украину

«Нужно готовиться к тому дню, когда ситуация позволит украинцам вернуться домой и помочь в восстановлении своей страны» – отметили в Совете ЕС.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    заступник голови Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції