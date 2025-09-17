У Держпраці пояснили, чи може бути роботодавцем домашнього працівника юридична особа

Зазначається, що підприємства та організації не можуть офіційно наймати домашніх працівників і укладати з ними трудові договори.

Українське законодавство передбачає можливість офіційного оформлення трудових відносин із домашніми працівниками. Проте виникає питання — хто може виступати їхнім роботодавцем: лише фізична особа чи й юридична також? Податківці надали роз’яснення, чи може бути роботодавцем домашнього працівника юридична особа.

Юридична особа не може бути роботодавцем для домашнього працівника. Наймати таких працівників мають право лише фізичні особи або домогосподарства — сім’ї чи окремі люди, які потребують допомоги по господарству. Водночас домашнім працівником не може стати особа молодша за 16 років.

Якщо працівник проживає в житлі роботодавця, для нього передбачені окремі гарантії та умови праці. Натомість нерегулярна допомога по господарству до 40 годин на місяць не вважається домашньою працею.

Усі умови проживання та роботи повинні бути детально прописані в трудовому договорі, щоб уникнути непорозумінь. Ці особливості стосуються як робочого часу, так і умов проживання та соціальних гарантій.

Що обов’язково має бути в трудовому договорі з домашнім працівником?

Домашній працівник — це фізична особа, яка виконує домашню працю у межах трудових відносин з роботодавцем. З домашнім працівником укладається письмовий трудовий договір, який може бути строковим або безстроковим.

Обов’язково в трудовому договорі з домашнім працівником мають бути вказані:

1) прізвище, ім’я, по батькові та адреси роботодавця й домашнього працівника;

2) місце роботи;

3) дата початку дії трудового договору, а в разі укладення строкового трудового договору – строк його дії;

4) опис виду й характеру роботи у формі, достатній для розуміння особою без спеціальних фахових знань обсягу своїх трудових обов’язків;

5) умови оплати праці (її розмір, періодичність, строки виплати, спосіб розрахунку, оплата роботи в нічний і надурочний час, у вихідні, святкові та неробочі дні);

6) тривалість робочого часу й часу відпочинку, порядок залучення до надурочних робіт, роботи у вихідні, святкові та неробочі дні;

7) умови надання щорічної оплачуваної відпустки;

8) способи обміну інформацією.

Трудовий договір, укладений із домашнім працівником, може також передбачати додаткові, крім передбачених законодавством, права, гарантії, соціально-побутові пільги та взаємні зобов’язання сторін.

