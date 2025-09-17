В Гоструда объяснили, может ли быть работодателем домашнего работника юридическое лицо

Украинское законодательство подразумевает возможность официального оформления трудовых отношений с домашними работниками. Однако возникает вопрос — кто может выступать их работодателем: только физическое лицо или юридическое тоже? Налоговики предоставили разъяснение, может ли быть работодателем домашнего работника юридическое лицо.
Юридическое лицо не может являться работодателем для домашнего работника. Нанимать таких работников имеют право только физические лица или домохозяйства — семьи или отдельные люди, нуждающиеся в помощи по хозяйству. В то же время домашним работником не может стать лицо моложе 16 лет.
Если работник проживает в жилье работодателя, то для него предусмотрены отдельные гарантии и условия труда. Нерегулярная помощь по хозяйству до 40 часов в месяц не считается домашним трудом.
Все условия проживания и работы должны быть подробно прописаны в трудовом договоре во избежание недоразумений. Эти особенности касаются как рабочего времени, так и условий проживания и социальных гарантий.
Что обязательно должно быть в трудовом договоре с домашним работником?
Домашний работник — это физическое лицо, которое выполняет домашнюю работу в рамках трудовых отношений с работодателем. С таким работником заключается письменный трудовой договор, который может быть срочным или бессрочным.
В трудовом договоре с домашним работником обязательно должны быть указаны:
Трудовой договор, заключённый с домашним работником, может также предусматривать дополнительные, сверх установленных законодательством, права, гарантии, социально-бытовые льготы и взаимные обязательства сторон.
