В Гоструда объяснили, может ли быть работодателем домашнего работника юридическое лицо

07:36, 17 сентября 2025
Отмечается, что предприятия и организации не могут официально нанимать домашних работников и заключать с ними трудовые договоры.
Украинское законодательство подразумевает возможность официального оформления трудовых отношений с домашними работниками. Однако возникает вопрос — кто может выступать их работодателем: только физическое лицо или юридическое тоже? Налоговики предоставили разъяснение, может ли быть работодателем домашнего работника юридическое лицо.

Юридическое лицо не может являться работодателем для домашнего работника. Нанимать таких работников имеют право только физические лица или домохозяйства — семьи или отдельные люди, нуждающиеся в помощи по хозяйству. В то же время домашним работником не может стать лицо моложе 16 лет.

Если работник проживает в жилье работодателя, то для него предусмотрены отдельные гарантии и условия труда. Нерегулярная помощь по хозяйству до 40 часов в месяц не считается домашним трудом.

Все условия проживания и работы должны быть подробно прописаны в трудовом договоре во избежание недоразумений. Эти особенности касаются как рабочего времени, так и условий проживания и социальных гарантий.

Что обязательно должно быть в трудовом договоре с домашним работником?

Домашний работник — это физическое лицо, которое выполняет домашнюю работу в рамках трудовых отношений с работодателем. С таким работником заключается письменный трудовой договор, который может быть срочным или бессрочным.

В трудовом договоре с домашним работником обязательно должны быть указаны:

  • фамилия, имя, отчество и адреса работодателя и домашнего работника;
  • место работы;
  • дата начала действия трудового договора, а в случае заключения срочного трудового договора — срок его действия;
  • описание вида и характера работы в форме, достаточной для понимания лицом без специальных профессиональных знаний объёма своих трудовых обязанностей;
  • условия оплаты труда (её размер, периодичность, сроки выплаты, способ расчёта, оплата работы в ночное и сверхурочное время, в выходные, праздничные и нерабочие дни);
  • продолжительность рабочего времени и времени отдыха, порядок привлечения к сверхурочной работе, работе в выходные, праздничные и нерабочие дни;
  • условия предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска;
  • способы обмена информацией.

Трудовой договор, заключённый с домашним работником, может также предусматривать дополнительные, сверх установленных законодательством, права, гарантии, социально-бытовые льготы и взаимные обязательства сторон.

Гоструда

