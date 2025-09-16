У Львові батько змусив доньку з інвалідністю одружитись з ухилянтом, щоб «заробити» 200 тисяч гривень

Батько «продав» шлюб з донькою з інвалідністю за 200 тис. грн.

У Львові судитимуть місцевого мешканця, який у серпні 2023 року переконав свою доньку, яка має інвалідність ІІ групи, укласти фіктивний шлюб з військовозобов’язаним чоловіком. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

«Для отримання її згоди, батько скористався тим, що його донька перебуває в уразливому стані та має розлади особистості», - заявили у відомстві.

У подальшому, обвинувачений забезпечив присутність доньки у РАЦС для реєстрації шлюбу. Таким чином його «зять» отримав правові підстави для уникнення військової служби.

Свої послуги з експлуатації доньки фігурант оцінив у 200 тис. грн.

