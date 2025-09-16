Во Львове отец заставил дочь с инвалидностью выйти замуж за уклониста, чтобы «заработать» 200 тысяч гривен

Отец «продал» брак с дочерью с инвалидностью за 200 тыс. грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове будут судить местного жителя, который в августе 2023 года убедил свою дочь, имеющую инвалидность II группы, заключить фиктивный брак с военнообязанным мужчиной. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

«Для получения ее согласия отец воспользовался тем, что его дочь находится в уязвимом состоянии и имеет расстройства личности», — заявили в ведомстве.

В дальнейшем обвиняемый обеспечил присутствие дочери в ЗАГСе для регистрации брака. Таким образом его «зять» получил законные основания для уклонения от военной службы.

Свою «услугу» по эксплуатации дочери фигурант оценил в 200 тыс. грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.