Практика судов
  1. В Украине

Во Львове отец заставил дочь с инвалидностью выйти замуж за уклониста, чтобы «заработать» 200 тысяч гривен

22:36, 16 сентября 2025
Отец «продал» брак с дочерью с инвалидностью за 200 тыс. грн.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове будут судить местного жителя, который в августе 2023 года убедил свою дочь, имеющую инвалидность II группы, заключить фиктивный брак с военнообязанным мужчиной. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

«Для получения ее согласия отец воспользовался тем, что его дочь находится в уязвимом состоянии и имеет расстройства личности», — заявили в ведомстве.

В дальнейшем обвиняемый обеспечил присутствие дочери в ЗАГСе для регистрации брака. Таким образом его «зять» получил законные основания для уклонения от военной службы.

Свою «услугу» по эксплуатации дочери фигурант оценил в 200 тыс. грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Львов

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия внес первое представление о назначении на должность судьи апелляционного суда, однако для еще одного победителя конкурса все завершилось катастрофой

Для внесения представления на должность судьи, дисциплинарному инспектору ВСП Олегу Ильницкому не хватило одного голоса.

ГСА продолжает проверки военного учета сотрудников в судах — на очереди суды Ровенской области

В ГСА сообщили, что проверки уже проведены в судах Киева и Киевской области.

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский назвал «выдуманной историей» оценку Нацбанка о критическом финансовом состоянии «Укрпочты»

Игорь Смелянский: «Предположим, что Укрпочта действительно нуждалась бы в капитализации в 826 миллионов грн, или меньше 20 миллионов долларов. Финансовая система Украины настолько слаба, что 20 миллионов долларов могут ее разрушить? Думаю, дальше объяснений не нужно, почему это просто выдуманная история, чтобы не дать Укрпочте банк».

Правительство в проекте госбюджета на 2026 год предлагает приостановить действие ряда норм закона о защите добросовестных приобретателей имущества

Предлагается приостановить на 2026 год действие нормы, согласно которой суд выносит решение об истребовании недвижимого имущества у добросовестного приобретателя в пользу государства или территориальной общины, при условии предварительного внесения органом государственной власти, органом местного самоуправления или прокурором стоимости такого имущества на депозитный счет суда.

Совет ЕС принял рекомендации о постепенном выводе украинцев из статуса временной защиты и возвращении их в Украину

«Нужно готовиться к тому дню, когда ситуация позволит украинцам вернуться домой и помочь в восстановлении своей страны» – отметили в Совете ЕС.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    заступник голови Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції