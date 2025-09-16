У Києві з підрядника можуть стягнути 3 млн гривень за неякісний ремонт спортивного майданчика

Виконавець робіт завищив вартість матеріалів і конструкцій, а також не підтвердив обсяг виконаних будівельних робіт на майже 3 мільйони гривень.

У Києві прокуратура звернулась до Господарського суду міста з позовом в інтересах Київської міської ради та Департаменту молоді та спорту КМДА про стягнення з будівельної організації майже 3 мільйонів гривень, отриманих за неякісний ремонт стадіону у Дарницькому районі.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у 2020 та 2021 роках Комунальне підприємство «Спортивний комплекс» через публічні торги шукало виконавця капітального ремонту стадіону з легкоатлетичними доріжками та виконавця ремонту спортивних майданчиків по вул. Тростянецька, 60 у Дарницькому районі. Два договори було укладено з однією підрядною організацією та профінансовано з місцевого бюджету.

Згодом під час досудового розслідування встановлено, що виконавець робіт завищив вартість матеріалів і конструкцій, а також не підтвердив обсяг виконаних будівельних робіт на майже 3 мільйони гривень. Відтак прокуратура звернулась до суду з позовом про стягнення цих грошей з виконавця робіт.

Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі.

