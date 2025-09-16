В Киеве с подрядчика могут взыскать 3 млн гривен за некачественный ремонт спортивной площадки

Исполнитель работ завысил стоимость материалов и конструкций, а также не подтвердил объем выполненных строительных работ почти на 3 миллиона гривен.

В Киеве прокуратура обратилась в Хозяйственный суд города с иском в интересах Киевского городского совета и Департамента молодежи и спорта КГГА о взыскании с строительной организации почти 3 миллионов гривен, полученных за некачественный ремонт стадиона в Дарницком районе.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в 2020 и 2021 годах коммунальное предприятие «Спортивный комплекс» через публичные торги искало исполнителя капитального ремонта стадиона с легкоатлетическими дорожками и подрядчика для ремонта спортивных площадок по ул. Тростянецкая, 60 в Дарницком районе. Два договора были заключены с одной подрядной организацией и профинансированы из местного бюджета.

Позднее в ходе досудебного расследования установлено, что исполнитель работ завысил стоимость материалов и конструкций, а также не подтвердил объем выполненных строительных работ почти на 3 миллиона гривен. Впоследствии прокуратура подала иск о взыскании этих средств с подрядчика.

Хозяйственным судом города Киева открыто производство по делу.

