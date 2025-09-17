В Одесі чоловік поранив ножем військового ТЦК під час перевірки документів

Напад на військового ТЦК був зафіксований на боді-камеру.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Київському районі Одеси чоловік здійснив збройний напад із ножем на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час виконання ним службових обов’язків. Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

В ТЦК зазначають, що інцидент стався під час заходів оповіщення, коли спільна група, до складу якої входили представник Національної поліції та військовослужбовці районного ТЦК та СП, вимагала від громадянина пред’явити військово-облікові документи. У відповідь чоловік спробував утекти, а потім завдав військовослужбовцю проникаючого ножового поранення. Нападнику вдалося зникнути з місця події.

Постраждалого військовослужбовця оперативно доставили до медичного закладу, де йому надають необхідну допомогу. Напад зафіксовано на боді-камеру, і всі матеріали, включно з відеозаписом, будуть передані правоохоронним органам для документування злочину та проведення слідчих дій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.